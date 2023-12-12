Раскрыта личность свердловчанки, замерзшей насмерть в доме без отопления

Замерзшая в доме без отопления свердловчанка была инвалидом

12 декабря 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В доме, где нашли мертвую хозяйку, не было света, газа и тепла (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Женщине, которая, по некоторым данным, замерзла в доме без отопления в Сухом Логу, было 60 лет, ее звали Марина Ларионова. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города. Она была инвалидом, и ее смерть не носит криминального характера, добавил глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Смерть женщины, чье тело обнаружили в одном из частных домов Сухого Лога, по предварительным данным, не носит криминальный характер. По моим сведениям, местная жительница является инвалидом. Участковый уполномоченный, выезжавший на место происшествия, установил, что соседи неоднократно пытались ей оказывать помощь. Сейчас устанавливается, есть ли у нее родственники, чтобы проинформировать о случившемся. У сыщиков имеются основания полагать, что беда могла случиться по причине длительной болезни», — объяснил Горелых. Как сообщил агентству источник в экстренных службах, женщину звали Мариной Ларионовой, ей было 60 лет. Ее тело было найдено в частном доме на улице Советская. Тело покойной пролежало в доме неделю, прежде чем его обнаружили. Вместе с мертвой хозяйкой нашли 10 животных — собак и кошек — в истощенном состоянии. Сейчас им ищут новый дом. Волонтеры зоозащиты рассказали, что в доме не было отопления, газа и воды. По одной из версий, несчастная скончалась от переохлаждения. Если вам что-то известно об этом человеке, свяжитесь с нами по адресу salymskaya@ura.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Женщине, которая, по некоторым данным, замерзла в доме без отопления в Сухом Логу, было 60 лет, ее звали Марина Ларионова. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города. Она была инвалидом, и ее смерть не носит криминального характера, добавил глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Смерть женщины, чье тело обнаружили в одном из частных домов Сухого Лога, по предварительным данным, не носит криминальный характер. По моим сведениям, местная жительница является инвалидом. Участковый уполномоченный, выезжавший на место происшествия, установил, что соседи неоднократно пытались ей оказывать помощь. Сейчас устанавливается, есть ли у нее родственники, чтобы проинформировать о случившемся. У сыщиков имеются основания полагать, что беда могла случиться по причине длительной болезни», — объяснил Горелых. Как сообщил агентству источник в экстренных службах, женщину звали Мариной Ларионовой, ей было 60 лет. Ее тело было найдено в частном доме на улице Советская. Тело покойной пролежало в доме неделю, прежде чем его обнаружили. Вместе с мертвой хозяйкой нашли 10 животных — собак и кошек — в истощенном состоянии. Сейчас им ищут новый дом. Волонтеры зоозащиты рассказали, что в доме не было отопления, газа и воды. По одной из версий, несчастная скончалась от переохлаждения. Если вам что-то известно об этом человеке, свяжитесь с нами по адресу salymskaya@ura.ru