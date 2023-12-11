11 декабря 2023

Что делать курганским водителям при встрече с косулями

Мэрия Шадринска просит водителей соблюдать скорость и уступать дорогу косулям
© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
На курганские трассы стали выбегать косули Фото:

Курганским водителям рассказали, что нужно делать, если косули выбегают на проезжую часть. Инструкцию опубликовали в официальном telegram-канале мэрии Шадринска.

«Косули массово выбегают на дороги. Автомобилистам следует быть внимательнее. Миграция животных связана с морозами. Особенно часто косули в эти дни встречаются в Шадринском, Катайском, Далматовском, Щучанском, Шумихинском округах», — указано в посте канала «Шадринск. Официально».

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно внимательно ездить в темное время суток. Также автомобилистам советуют пропускать косуль, которые выбежали на проезжую часть. Эксперты, согласно посту мэрии Шадринска, рекомендуют не издавать звуковых сигналов, так как это может напугать животное.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области усилится защита косуль от браконьеров. В регионе будут проводиться совместные мероприятия, чтобы выявлять злоумышленников и пресекать их действия.

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Курганским водителям рассказали, что нужно делать, если косули выбегают на проезжую часть. Инструкцию опубликовали в официальном telegram-канале мэрии Шадринска. «Косули массово выбегают на дороги. Автомобилистам следует быть внимательнее. Миграция животных связана с морозами. Особенно часто косули в эти дни встречаются в Шадринском, Катайском, Далматовском, Щучанском, Шумихинском округах», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, особенно внимательно ездить в темное время суток. Также автомобилистам советуют пропускать косуль, которые выбежали на проезжую часть. Эксперты, согласно посту мэрии Шадринска, рекомендуют не издавать звуковых сигналов, так как это может напугать животное. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области усилится защита косуль от браконьеров. В регионе будут проводиться совместные мероприятия, чтобы выявлять злоумышленников и пресекать их действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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