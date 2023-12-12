Иноагентам запретили служить по призыву в погранслужбе ФСБ

12 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Иностранные агенты лишились возможности служить в погранслужбе ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Об стало известно на заседании Госдумы РФ. «Принят закон, запрещающий иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Решение принято на заседании нижней палаты парламента.

В России принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Об стало известно на заседании Госдумы РФ. «Принят закон, запрещающий иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Решение принято на заседании нижней палаты парламента.