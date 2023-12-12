Иноагентам запретили служить по призыву в погранслужбе ФСБ

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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Иностранные агенты лишились возможности служить в погранслужбе ФСБ Фото:

В России принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Об стало известно на заседании Госдумы РФ.

«Принят закон, запрещающий иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Решение принято на заседании нижней палаты парламента.

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В России принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Об стало известно на заседании Госдумы РФ. «Принят закон, запрещающий иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ. Решение принято на заседании нижней палаты парламента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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