Иноагентам запретили служить по призыву в погранслужбе ФСБ

Иностранные агенты лишились возможности служить в погранслужбе ФСБ
В России принят закон, который вводит запрет на службу иноагентам по призыву в пограничной службе ФСБ. Об стало известно на заседании Госдумы РФ.
«Принят закон, запрещающий иноагентам служить по призыву в погранслужбе ФСБ», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!