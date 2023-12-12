Челябинский депутат после обысков подал заявление в СКР на владельца рынка

Депутат Алексей Кожевников заявил о клевете в свой адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Кременкульского сельского поселения Челябинской области Алексей Кожевников, в доме которого 11 декабря прошли обыски по уголовному делу рынка «Фермерский», написал заявление о клевете. Как он сообщил URA.RU 12 декабря, владелец рынка, Ривожидин Махмадов, оболгал его в своих показаниях.

«Махмадов дал в отношении меня ложные показания. Мол, я с него деньги вымогал. Соответственно, я написал встречное заявление о возбуждении уголовного дела против Махмадова о даче ложных показаний», — сообщил URA.RU Кожевников.

Депутат уверен, что таким образом владелец скандального рынка пытается повлиять на собственные уголовные дела. Он пытается оставить рынок в работе. При этом Кожевников отметил, что в случае отказа принимать заявление о возбуждении уголовного дела, последует обжалование данного решения в прокуратуру. Он и его юристы будут настаивать на возбуждении дела в отношении Махмадова.

«Махмадов пытается так непорядочно защищаться, чтобы оставить в работе свой незаконный рынок. Со своей стороны мы и дальше будем усиленно заниматься отменой незаконного функционирования рынка, будем работать над отменой всех незаконных документов, которые связаны с рынком», — подытожил Кожевников.

URA.RU пыталось связаться с адвокатом Махмадова, Анастасией Межеровой. По имеющемуся в распоряжении редакции номеру телефона на звонок не ответили.

Обыск в доме Кожевникова прошел 11 декабря. В рамках того же уголовного дела силовики работали и в доме депутата гордумы Челябинска Ивана Клушина. Их интересовала связь народных избранников со скандальным рынком в Кременкуле. В ходе оперативно-следственных мероприятии им разъяснили, что их подозревают в вымогательстве. В пресс-службе СКР по региону факт обысков в домах депутатов никак не комментируют.