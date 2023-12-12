ОТВ везет звезду ТНТ на самое большое новогоднее шоу

12 декабря 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Закрытая вечеринка пройдет в театре музкомедии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Телекомпания ОТВ проведет в Свердловском театре музкомедии закрытую вечеринку, где запишут рекордно-длинное для эфира новогоднее поздравление. На мероприятии ожидается звездный гость — комик Карина Миханаджян из «Женского стендапа» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказала управляющая телеканалом Элеонора Расулова. «Мы снимаем проект в ближайшую пятницу, 15 декабря, в театре музкомедии. Там пройдет съемка новогодней ночи, которая будет показа 31 декабря на „Областном телевидении“. В новогодней программе будет часовой концерт, съемка которого пройдет в пятницу, а также бесконечное (так мы условно его называем) поздравление в эфире ОТВ. Его начнут показывать с полуночи — после выступления президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Мы заранее запишем всех желающих из Екатеринбурга и всех муниципалитетов Свердловской области», — пояснила Расулова. По ее словам, она и коллеги готовы замахнуться на попадание в книгу рекордов России. Вести шоу будет Юлия Михалкова — экс-звезда «Уральских пельменей». Количество приглашенных гостей на мероприятии ограничено: туда смогут попасть только рекламодатели ОТВ, партнеры и участники телевизионных программ.

Телекомпания ОТВ проведет в Свердловском театре музкомедии закрытую вечеринку, где запишут рекордно-длинное для эфира новогоднее поздравление. На мероприятии ожидается звездный гость — комик Карина Миханаджян из «Женского стендапа» на телеканале ТНТ. Об этом URA.RU рассказала управляющая телеканалом Элеонора Расулова. «Мы снимаем проект в ближайшую пятницу, 15 декабря, в театре музкомедии. Там пройдет съемка новогодней ночи, которая будет показа 31 декабря на „Областном телевидении“. В новогодней программе будет часовой концерт, съемка которого пройдет в пятницу, а также бесконечное (так мы условно его называем) поздравление в эфире ОТВ. Его начнут показывать с полуночи — после выступления президента РФ Владимира Путина и свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Мы заранее запишем всех желающих из Екатеринбурга и всех муниципалитетов Свердловской области», — пояснила Расулова. По ее словам, она и коллеги готовы замахнуться на попадание в книгу рекордов России. Вести шоу будет Юлия Михалкова — экс-звезда «Уральских пельменей». Количество приглашенных гостей на мероприятии ограничено: туда смогут попасть только рекламодатели ОТВ, партнеры и участники телевизионных программ.