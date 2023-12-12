Мэр Кургана Ситникова рассказала, сколько автобусов выйдут на дороги в 2024 году

В Кургане 64 новых автобуса выйдут на дороги в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в 2024 году пополнятся автобусные парки Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Курган в 2024 года закупят 27 новых автобусов. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Автобусный парк перевозчики обновляют постепенно. В этом году ими приобретено 68 автобусов. До февраля следующего года поступит еще 37 КАВЗов большого класса. И в течение 2024 года — еще 27 автобусов», — рассказала глава Кургана Ситникова в своем канале.

Между тем, власти Кургана начала работу по улучшению автобусных остановок. Чиновники закупили электронные табло, которые разместят на десяти остановках города. На данный момент, уже закуплено оборудование и найден подрядчик. Ситникова пояснила, что так жители смогут в режиме реального времени отследить местонахождение транспорта.

Ранее URA.RU писало, что автобусы, купленные на сотни миллионов, выведут на дороги Кургана в 2024 году. Сообщается, что сейчас они производятся и выйдут на линию в феврале.

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В Курган в 2024 года закупят 27 новых автобусов. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Автобусный парк перевозчики обновляют постепенно. В этом году ими приобретено 68 автобусов. До февраля следующего года поступит еще 37 КАВЗов большого класса. И в течение 2024 года — еще 27 автобусов», — рассказала глава Кургана Ситникова в своем канале. Между тем, власти Кургана начала работу по улучшению автобусных остановок. Чиновники закупили электронные табло, которые разместят на десяти остановках города. На данный момент, уже закуплено оборудование и найден подрядчик. Ситникова пояснила, что так жители смогут в режиме реального времени отследить местонахождение транспорта. Ранее URA.RU писало, что автобусы, купленные на сотни миллионов, выведут на дороги Кургана в 2024 году. Сообщается, что сейчас они производятся и выйдут на линию в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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