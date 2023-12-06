Автобусы, купленные на сотни миллионов, выведут на дороги Кургана в 2024 году

07 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В следующем году на дорогах Кургана появятся 37 новых автобусов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Новые автобусы в размере 37 единиц, закупленные на сумму 228 миллионов рублей, выйдут на маршруты Кургана в феврале 2024 года. Об этом на заседании комиссии по бюджету, налогам и сборам сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Анна Бунина, передает корреспондент URA.RU. «На этот год предусмотрено финансирование 307,8 млн рублей, фактически на сегодня выполнено 307,6 млн. Основные мероприятия — это поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказывают услуги по перевозке жителей на регулируемых тарифах. Была предоставлена субсидия в размере 228,7 млн рублей на приобретение 37 автобусов. Сейчас они производятся и выйдут на линию в феврале следующего года», — сообщила Бунина на комиссии в гордуме. Депутаты приняли информацию по данному вопросу к сведению. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Год назад директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков заявлял, что в течение пяти лет в рамках реформы планируется полностью обновить все автобусы. Число новых автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые автобусы в размере 37 единиц, закупленные на сумму 228 миллионов рублей, выйдут на маршруты Кургана в феврале 2024 года. Об этом на заседании комиссии по бюджету, налогам и сборам сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Анна Бунина, передает корреспондент URA.RU. «На этот год предусмотрено финансирование 307,8 млн рублей, фактически на сегодня выполнено 307,6 млн. Основные мероприятия — это поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказывают услуги по перевозке жителей на регулируемых тарифах. Была предоставлена субсидия в размере 228,7 млн рублей на приобретение 37 автобусов. Сейчас они производятся и выйдут на линию в феврале следующего года», — сообщила Бунина на комиссии в гордуме. Депутаты приняли информацию по данному вопросу к сведению. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на центральной площади горожанам презентовали 34 новых автобуса, которые приобрели перевозчики, участвующие в транспортной реформе. Год назад директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков заявлял, что в течение пяти лет в рамках реформы планируется полностью обновить все автобусы. Число новых автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц.