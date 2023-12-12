Силовики раскрыли личности свердловчанки и ее дочери, отравившихся угарным газом. Фото

В Сухом Логу пожилая мать с дочкой отравились угарным газом

12 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Угарным газом отправилась 90-летняя хозяйка дома и приехавшая к ней в гости 69-летняя дочь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погибшими при отравлении угарным газом в Сухом Логу (Свердловская область) оказались 90-летняя женщина и ее 69-летняя дочь. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Полицейские установили личности скончавшихся женщин. Ими оказались 90-летняя хозяйка дома, и приехавшая в гости 69-летняя дочка. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — пояснил полковник Горелых. Инсайдер URA.RU говорил, что женщины погибли из-за закрытой створки вентиляции котла. Полковник не исключил, что дверка была закрыта для сохранения тепла. Силовики опрашивают родственников, соседей и представителей компании, которая поставила газовое оборудование в доме. Женщина была без сознания, когда дочка приехала к ней. Она вызвала врачей. Но когда медики приехали, то не смогли попасть в дом. Они связались с другими родственниками и попросили их открыть двери. Тогда-то и выяснилось, что женщины погибли, добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «При осмотре дома установлено, что там имеется печное отопление. Печь работает на газу. Задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа», — пояснили в ведомстве. Точные причины смерти женщин установит судебно-медицинская экспертиза. В деревянном доме было печное отопление Фото: СУ СКР по Свердловской области Задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта, из-за этого угарный газ мог проникнуть в дом Фото: СУ СКР по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Погибшими при отравлении угарным газом в Сухом Логу (Свердловская область) оказались 90-летняя женщина и ее 69-летняя дочь. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Полицейские установили личности скончавшихся женщин. Ими оказались 90-летняя хозяйка дома, и приехавшая в гости 69-летняя дочка. Признаков криминала в ситуации не усматривается», — пояснил полковник Горелых. Инсайдер URA.RU говорил, что женщины погибли из-за закрытой створки вентиляции котла. Полковник не исключил, что дверка была закрыта для сохранения тепла. Силовики опрашивают родственников, соседей и представителей компании, которая поставила газовое оборудование в доме. Женщина была без сознания, когда дочка приехала к ней. Она вызвала врачей. Но когда медики приехали, то не смогли попасть в дом. Они связались с другими родственниками и попросили их открыть двери. Тогда-то и выяснилось, что женщины погибли, добавили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «При осмотре дома установлено, что там имеется печное отопление. Печь работает на газу. Задвижка на вытяжной трубе была полностью закрыта, что, по предварительным данным, могло способствовать проникновению в жилое помещение угарного газа», — пояснили в ведомстве. Точные причины смерти женщин установит судебно-медицинская экспертиза.