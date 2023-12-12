В Свердловской области в доме нашли тела матери и дочери

12 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Свердловчанки жили в деревянном доме (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) в частном доме обнаружили тела женщины и ее дочери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — рассказал собеседник. По его данным, ЧП произошло из-за того, что створка вентиляции от газового котла была закрыта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отметили, что устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка. Проверку также ведет полиция. Ранее в Сухом Логу нашли тело женщины. Вместе с ней в доме были собаки и кошки. Они несколько дней жили с трупом. Погибшая была инвалидом, ее смерть не является криминальной, говорил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В Сухом Логу (Свердловская область) в частном доме обнаружили тела женщины и ее дочери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — рассказал собеседник. По его данным, ЧП произошло из-за того, что створка вентиляции от газового котла была закрыта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отметили, что устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка. Проверку также ведет полиция. Ранее в Сухом Логу нашли тело женщины. Вместе с ней в доме были собаки и кошки. Они несколько дней жили с трупом. Погибшая была инвалидом, ее смерть не является криминальной, говорил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.