В Свердловской области в доме нашли тела матери и дочери

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Свердловчанки жили в деревянном доме (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) в частном доме обнаружили тела женщины и ее дочери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — рассказал собеседник. По его данным, ЧП произошло из-за того, что створка вентиляции от газового котла была закрыта.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отметили, что устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка. Проверку также ведет полиция.

Ранее в Сухом Логу нашли тело женщины. Вместе с ней в доме были собаки и кошки. Они несколько дней жили с трупом. Погибшая была инвалидом, ее смерть не является криминальной, говорил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В Сухом Логу (Свердловская область) в частном доме обнаружили тела женщины и ее дочери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тела погибших нашли утром в их же доме. Предварительно, они задохнулись угарным газом», — рассказал собеседник. По его данным, ЧП произошло из-за того, что створка вентиляции от газового котла была закрыта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там отметили, что устанавливают обстоятельства гибели женщины и ребенка. Проверку также ведет полиция. Ранее в Сухом Логу нашли тело женщины. Вместе с ней в доме были собаки и кошки. Они несколько дней жили с трупом. Погибшая была инвалидом, ее смерть не является криминальной, говорил URA.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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