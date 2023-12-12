Актер Янковский отреагировал на слив последней серии «Слова пацана»

Актер Янковский назвал «чушпаном» того, кто слил последнюю серию «Слова пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Янковский отреагировал на слив последней серии «Слова пацана» Фото:

Актер Иван Янковский негативно отреагировал на утечку седьмого эпизода сериала «Слово пацана». Актер в данном проекте сыграл роль Вовы Адидаса.

«Кто слил, тот чушпан», — приводит сообщение Янковского в соцсетях NEWS.ru. Там добавили, что копия седьмой серии «Слово пацана. Кровь на асфальте» от режиссера Жоры Крыжовникова была доступна всем за три дня до премьеры.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Он привлекает внимание не только своим сюжетом, но и яркими кадрами. В социальных сетях акцентируют внимание на профессионализме и игре актеров, которые уже полюбились зрителям после нескольких серий. URA.RU в своем материале собрало более подробную информацию о главных героях сериала и их биографиях.

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Актер Иван Янковский негативно отреагировал на утечку седьмого эпизода сериала «Слово пацана». Актер в данном проекте сыграл роль Вовы Адидаса. «Кто слил, тот чушпан», — приводит сообщение Янковского в соцсетях NEWS.ru. Там добавили, что копия седьмой серии «Слово пацана. Кровь на асфальте» от режиссера Жоры Крыжовникова была доступна всем за три дня до премьеры. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Он привлекает внимание не только своим сюжетом, но и яркими кадрами. В социальных сетях акцентируют внимание на профессионализме и игре актеров, которые уже полюбились зрителям после нескольких серий. URA.RU в своем материале собрало более подробную информацию о главных героях сериала и их биографиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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