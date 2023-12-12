ITF: россиянка стала чемпионкой мира среди юниоров

12 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 +

Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров Фото: AP/ТАСС Российская теннисистка Алина Корнеева была признана чемпионкой мира среди юниоров по версии Международной федерации тенниса (ITF) по итогам 2023 года. Об этом стало известно из сообщения федерации. «Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF», — сообщается на официальном сайте федерации. Спортсменка выразила радость и удовлетворение результатами, достигнутыми в этом году, и заявила о своем стремлении продолжать прогрессировать в следующем сезоне. Корнеева также поблагодарила всех, кто поддерживал ее и помогал ей достичь этих успехов. Алине Корнеевой всего 16 лет. Она уже выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд — Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», а на юниорском Уимблдоне дошла до полуфинала. Кроме того, она также стала победительницей двух взрослых турниров ITF в Претории (ЮАР) и Фигейре-да-Фош (Португалия). В настоящее время она находится на 176-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российская теннисистка Алина Корнеева была признана чемпионкой мира среди юниоров по версии Международной федерации тенниса (ITF) по итогам 2023 года. Об этом стало известно из сообщения федерации. «Алина Корнеева признана чемпионкой мира среди юниоров по версии ITF», — сообщается на официальном сайте федерации. Спортсменка выразила радость и удовлетворение результатами, достигнутыми в этом году, и заявила о своем стремлении продолжать прогрессировать в следующем сезоне. Корнеева также поблагодарила всех, кто поддерживал ее и помогал ей достичь этих успехов. Алине Корнеевой всего 16 лет. Она уже выиграла два юниорских турнира Большого шлема подряд — Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», а на юниорском Уимблдоне дошла до полуфинала. Кроме того, она также стала победительницей двух взрослых турниров ITF в Претории (ЮАР) и Фигейре-да-Фош (Португалия). В настоящее время она находится на 176-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).