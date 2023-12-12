Блогерша из Екатеринбурга выдвигается в президенты РФ

Блогер из Екатеринбурга планирует принять участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских объявила о желании баллотироваться в президенты Российской Федерации. Об этом она заявила на своей странице в соцсети.

«Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ», — поделилась девушка в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). К своему посту она прикрепила фото обращения в Центризбирком, где уведомляет «о проведении собрания группы избирателей в поддержку [своего] самовыдвижения». Оно пройдет 17 декабря в Москве.

Раде Русских 39 лет, она профессиональный визажист, работала в «Золотом яблоке», а теперь владеет бьюти-студией. В Екатеринбург девушка переехала из Москвы и стала заниматься здесь макияжем. Сейчас у нее есть собственный бренд косметики. Также Рада активно увлекается эзотерикой и магией. Она создала свой центр волновой диагностики, в котором пропагандируется «здоровье без медикаментов».

Выборы президента РФ намечены на 15—17 марта. Глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении выдвинуться на новый срок.