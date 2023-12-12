Блогерша из Екатеринбурга выдвигается в президенты РФ

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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, избирком, выборы президента
Блогер из Екатеринбурга планирует принять участие в выборах как кандидат-самовыдвиженец Фото:

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских объявила о желании баллотироваться в президенты Российской Федерации. Об этом она заявила на своей странице в соцсети.

«Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ», — поделилась девушка в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). К своему посту она прикрепила фото обращения в Центризбирком, где уведомляет «о проведении собрания группы избирателей в поддержку [своего] самовыдвижения». Оно пройдет 17 декабря в Москве.

Раде Русских 39 лет, она профессиональный визажист, работала в «Золотом яблоке», а теперь владеет бьюти-студией. В Екатеринбург девушка переехала из Москвы и стала заниматься здесь макияжем. Сейчас у нее есть собственный бренд косметики. Также Рада активно увлекается эзотерикой и магией. Она создала свой центр волновой диагностики, в котором пропагандируется «здоровье без медикаментов».

Выборы президента РФ намечены на 15—17 марта. Глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении выдвинуться на новый срок.

Рада Русских планирует баллотироваться в президенты РФ
Рада Русских планирует баллотироваться в президенты РФ
Фото:

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских объявила о желании баллотироваться в президенты Российской Федерации. Об этом она заявила на своей странице в соцсети. «Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ», — поделилась девушка в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). К своему посту она прикрепила фото обращения в Центризбирком, где уведомляет «о проведении собрания группы избирателей в поддержку [своего] самовыдвижения». Оно пройдет 17 декабря в Москве. Раде Русских 39 лет, она профессиональный визажист, работала в «Золотом яблоке», а теперь владеет бьюти-студией. В Екатеринбург девушка переехала из Москвы и стала заниматься здесь макияжем. Сейчас у нее есть собственный бренд косметики. Также Рада активно увлекается эзотерикой и магией. Она создала свой центр волновой диагностики, в котором пропагандируется «здоровье без медикаментов». Выборы президента РФ намечены на 15—17 марта. Глава государства Владимир Путин уже объявил о намерении выдвинуться на новый срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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