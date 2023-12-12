«Геолог» сообщил дату открытия главной елки в Салехарде

13 декабря 2023 в 00:58 Размер текста - 17 +

Главную елку Салехарда и ледовый городок откроют 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торжественное открытие ледового городка и церемония зажигания огней на главной елке ЯНАО пройдет в пятницу 15 декабря. Праздник состоится на площади перед центром культуры и спорта «Геолог» в 19.00, сообщается на их сайте. «Мы рады пригласить всех на праздничную церемонию открытия ледового городка и зажжения огней на главной городской елке. Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 на площади МАУК „ЦКиС ‚Геолог‘, — говорится в сообщении на сайте. Более 900 кубических метров льда было использовано для создания ледового городка. Его тематика — русские народные сказки и былины. Ранее URA.RU рассказывало, что Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка. На площади разместили ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт.

Торжественное открытие ледового городка и церемония зажигания огней на главной елке ЯНАО пройдет в пятницу 15 декабря. Праздник состоится на площади перед центром культуры и спорта «Геолог» в 19.00, сообщается на их сайте. «Мы рады пригласить всех на праздничную церемонию открытия ледового городка и зажжения огней на главной городской елке. Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 на площади МАУК „ЦКиС ‚Геолог‘, — говорится в сообщении на сайте. Более 900 кубических метров льда было использовано для создания ледового городка. Его тематика — русские народные сказки и былины. Ранее URA.RU рассказывало, что Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка. На площади разместили ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт.