12 декабря 2023
11 декабря 2023

«Геолог» сообщил дату открытия главной елки в Салехарде

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Курган, елка, новогодняя елка, площадь ленина, новогодняя иллюминация
Главную елку Салехарда и ледовый городок откроют 15 декабря Фото:

Торжественное открытие ледового городка и церемония зажигания огней на главной елке ЯНАО пройдет в пятницу 15 декабря. Праздник состоится на площади перед центром культуры и спорта «Геолог» в 19.00, сообщается на их сайте.

«Мы рады пригласить всех на праздничную церемонию открытия ледового городка и зажжения огней на главной городской елке. Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 на площади МАУК „ЦКиС ‚Геолог‘, — говорится в сообщении на сайте.

Более 900 кубических метров льда было использовано для создания ледового городка. Его тематика — русские народные сказки и былины.

Ранее URA.RU рассказывало, что Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка. На площади разместили ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт.

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Торжественное открытие ледового городка и церемония зажигания огней на главной елке ЯНАО пройдет в пятницу 15 декабря. Праздник состоится на площади перед центром культуры и спорта «Геолог» в 19.00, сообщается на их сайте. «Мы рады пригласить всех на праздничную церемонию открытия ледового городка и зажжения огней на главной городской елке. Мероприятие состоится 15 декабря в 19:00 на площади МАУК „ЦКиС ‚Геолог‘, — говорится в сообщении на сайте. Более 900 кубических метров льда было использовано для создания ледового городка. Его тематика — русские народные сказки и былины. Ранее URA.RU рассказывало, что Салехарде (ЯНАО) начали строительство ледового городка. На площади разместили ледяные конструкции, горки, фотозоны, а также тематический лабиринт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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