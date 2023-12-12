Госдума захотела дать доступ к «Пушкинской карте» многодетным семьям

13 декабря 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Госдума рекомендовала кабмину дать возможность семьям с тремя и более детьми чаще ходить в театры и музеи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» не только молодежи, но и многодетным семьям. Это записали в проекте постановления палаты по итогам ежегодного госдоклада о состоянии культуры. «Говоря о распространении „Пушкинской карты“ на семьи с тремя и более детьми, речь идет о родителях и детях из многодетных семей независимо от возраста. Это даст возможность многодетным семьям посещать культурные события, центры всей семьей», — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете». «Пушкинскую карту» может получить любой россиянин от 14 до 22 лет. На ее балансе пять тысяч рублей, которые можно потратить на кино, спектакли, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Впервые эту программу анонсировали в июне 2021 года.

В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» не только молодежи, но и многодетным семьям. Это записали в проекте постановления палаты по итогам ежегодного госдоклада о состоянии культуры. «Говоря о распространении „Пушкинской карты“ на семьи с тремя и более детьми, речь идет о родителях и детях из многодетных семей независимо от возраста. Это даст возможность многодетным семьям посещать культурные события, центры всей семьей», — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете». «Пушкинскую карту» может получить любой россиянин от 14 до 22 лет. На ее балансе пять тысяч рублей, которые можно потратить на кино, спектакли, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Впервые эту программу анонсировали в июне 2021 года.