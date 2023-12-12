12 декабря 2023

Госдума захотела дать доступ к «Пушкинской карте» многодетным семьям

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Автобусы. Курган, кинотеатр, кинотеатр россия, пушкинская карта
Госдума рекомендовала кабмину дать возможность семьям с тремя и более детьми чаще ходить в театры и музеи Фото:

В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» не только молодежи, но и многодетным семьям. Это записали в проекте постановления палаты по итогам ежегодного госдоклада о состоянии культуры.

«Говоря о распространении „Пушкинской карты“ на семьи с тремя и более детьми, речь идет о родителях и детях из многодетных семей независимо от возраста. Это даст возможность многодетным семьям посещать культурные события, центры всей семьей», — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете».

«Пушкинскую карту» может получить любой россиянин от 14 до 22 лет. На ее балансе пять тысяч рублей, которые можно потратить на кино, спектакли, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Впервые эту программу анонсировали в июне 2021 года.

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В Госдуме предложили выдавать «Пушкинскую карту» не только молодежи, но и многодетным семьям. Это записали в проекте постановления палаты по итогам ежегодного госдоклада о состоянии культуры. «Говоря о распространении „Пушкинской карты“ на семьи с тремя и более детьми, речь идет о родителях и детях из многодетных семей независимо от возраста. Это даст возможность многодетным семьям посещать культурные события, центры всей семьей», — рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете». «Пушкинскую карту» может получить любой россиянин от 14 до 22 лет. На ее балансе пять тысяч рублей, которые можно потратить на кино, спектакли, выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия. Впервые эту программу анонсировали в июне 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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