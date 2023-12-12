Екатеринбург вошел в топ-5 популярных городов для путешествия в праздники

13 декабря 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Екатеринбург в новогодние каникулы посетят 3,4% россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург попал в топ-5 наиболее популярных российских направлений, куда люди полетят на новогодние праздники. Это показало исследование OneTwoTrip. «По данным авиабронирований на новогодние праздники, наиболее популярным российским направлением оказалась Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Сочи. В топ востребованных городов также вошли Калининград и Екатеринбург», — результаты исследования приводит «Газета.Ru». Отмечается, что перелет до Екатеринбурга будет стоить в среднем 9 тысяч рублей. А посетят город в новогодние каникулы 3,4% россиян, сказано в сообщении. Доля бронирований в отелях будет 1,9%, что на 26% больше, чем в прошлом году, исходит их данных исследования. Также сказано, что средняя стоимость забронированной ночи в отеле будет стоить 7 тысяч рублей.

Екатеринбург попал в топ-5 наиболее популярных российских направлений, куда люди полетят на новогодние праздники. Это показало исследование OneTwoTrip. «По данным авиабронирований на новогодние праздники, наиболее популярным российским направлением оказалась Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Сочи. В топ востребованных городов также вошли Калининград и Екатеринбург», — результаты исследования приводит «Газета.Ru». Отмечается, что перелет до Екатеринбурга будет стоить в среднем 9 тысяч рублей. А посетят город в новогодние каникулы 3,4% россиян, сказано в сообщении. Доля бронирований в отелях будет 1,9%, что на 26% больше, чем в прошлом году, исходит их данных исследования. Также сказано, что средняя стоимость забронированной ночи в отеле будет стоить 7 тысяч рублей.