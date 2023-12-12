12 декабря 2023

Екатеринбург вошел в топ-5 популярных городов для путешествия в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, храм на крови, зима, городской пруд, город екатеринбург
Екатеринбург в новогодние каникулы посетят 3,4% россиян Фото:

Екатеринбург попал в топ-5 наиболее популярных российских направлений, куда люди полетят на новогодние праздники. Это показало исследование OneTwoTrip.

«По данным авиабронирований на новогодние праздники, наиболее популярным российским направлением оказалась Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Сочи. В топ востребованных городов также вошли Калининград и Екатеринбург», — результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Отмечается, что перелет до Екатеринбурга будет стоить в среднем 9 тысяч рублей. А посетят город в новогодние каникулы 3,4% россиян, сказано в сообщении. Доля бронирований в отелях будет 1,9%, что на 26% больше, чем в прошлом году, исходит их данных исследования. Также сказано, что средняя стоимость забронированной ночи в отеле будет стоить 7 тысяч рублей.

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Екатеринбург попал в топ-5 наиболее популярных российских направлений, куда люди полетят на новогодние праздники. Это показало исследование OneTwoTrip. «По данным авиабронирований на новогодние праздники, наиболее популярным российским направлением оказалась Москва, второе место занял Санкт-Петербург, а третье — Сочи. В топ востребованных городов также вошли Калининград и Екатеринбург», — результаты исследования приводит «Газета.Ru». Отмечается, что перелет до Екатеринбурга будет стоить в среднем 9 тысяч рублей. А посетят город в новогодние каникулы 3,4% россиян, сказано в сообщении. Доля бронирований в отелях будет 1,9%, что на 26% больше, чем в прошлом году, исходит их данных исследования. Также сказано, что средняя стоимость забронированной ночи в отеле будет стоить 7 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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