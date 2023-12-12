В Тюмени построят логистический центр сети «Монетка» на 2,1 млрд

В Тюмени торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр более, чем за два миллиарда рублей. Проект планируют реализовать в 2025 году, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«В строительство распределительного центра будет инвестировано порядка 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест. Сроки реализации — 2024—2025 годы», — сообщили 72.RU в информационном центре.
Сейчас компания выбирает генерального подрядчика. Начать строительство планируется весной 2024 года. «Инвестиционное агентство Тюменской области» сопровождает проект.
В тюменских магазинах сети «Монетка» откажутся от товаров собственного бренда. Это связано с тем, что бренд не оправдывает себя по прибыльности.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.