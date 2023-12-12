12 декабря 2023

В Тюмени построят логистический центр сети «Монетка» на 2,1 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, монетка, магазин, магазин монетка
«Монетка» построит логистический центр на 2,1 млрд Фото:

В Тюмени торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр более, чем за два миллиарда рублей. Проект планируют реализовать в 2025 году, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«В строительство распределительного центра будет инвестировано порядка 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест. Сроки реализации — 2024—2025 годы», — сообщили 72.RU в информационном центре.

Сейчас компания выбирает генерального подрядчика. Начать строительство планируется весной 2024 года. «Инвестиционное агентство Тюменской области» сопровождает проект.

В тюменских магазинах сети «Монетка» откажутся от товаров собственного бренда. Это связано с тем, что бренд не оправдывает себя по прибыльности.

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В Тюмени торговая сеть магазинов «Монетка» построит логистический центр более, чем за два миллиарда рублей. Проект планируют реализовать в 2025 году, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «В строительство распределительного центра будет инвестировано порядка 2,1 миллиарда рублей, создано более 500 новых рабочих мест. Сроки реализации — 2024—2025 годы», — сообщили 72.RU в информационном центре. Сейчас компания выбирает генерального подрядчика. Начать строительство планируется весной 2024 года. «Инвестиционное агентство Тюменской области» сопровождает проект. В тюменских магазинах сети «Монетка» откажутся от товаров собственного бренда. Это связано с тем, что бренд не оправдывает себя по прибыльности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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