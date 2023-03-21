В тюменских магазинах сети «Монетка» откажутся от товаров собственного бренда

22 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Прибыль от товаров «без рекламной наценки» не перекрывает затраты на их производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С полок тюменских магазинов ритейлера «Монетка» могут пропасть бренд PL — это товары, производимые без рекламной наценки по заказу торговой сети. Об этом в личной беседе рассказал URA.RU источник в местной сети супермаркетов компании. «Наш бренд PL себя просто не оправдывает по прибыльности. Он доступен по цене и его покупают, но цены на другие продукты сейчас такие, что даже при гигантских продажах PL не может по прибыльности приблизиться. Сейчас уже намного выгоднее торговать брендовыми товарами, чем заказывать производство своего», — заявил URA.RU собеседник. По его словам, разница между товаром собственного бренда и таким же товаром, но «с именем» может составлять от 100 до 200 процентов. А вот объемы продаж отличаются максимум в полтора раза. «У конкурентов такого разброса цен я не вижу, на мой взгляд, это более грамотная политика», — отметил источник URA.RU. Маркетологи отмечают, что товары собственных брендов при грамотном подходе способны занять до 70% от оборота любого ритейлера. URA.RU направило запрос руководству «Монетки», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что под угрозой часть товаров собственного бренда еще одного крупного тюменского продавца.

С полок тюменских магазинов ритейлера «Монетка» могут пропасть бренд PL — это товары, производимые без рекламной наценки по заказу торговой сети. Об этом в личной беседе рассказал URA.RU источник в местной сети супермаркетов компании. «Наш бренд PL себя просто не оправдывает по прибыльности. Он доступен по цене и его покупают, но цены на другие продукты сейчас такие, что даже при гигантских продажах PL не может по прибыльности приблизиться. Сейчас уже намного выгоднее торговать брендовыми товарами, чем заказывать производство своего», — заявил URA.RU собеседник. По его словам, разница между товаром собственного бренда и таким же товаром, но «с именем» может составлять от 100 до 200 процентов. А вот объемы продаж отличаются максимум в полтора раза. «У конкурентов такого разброса цен я не вижу, на мой взгляд, это более грамотная политика», — отметил источник URA.RU. Маркетологи отмечают, что товары собственных брендов при грамотном подходе способны занять до 70% от оборота любого ритейлера. URA.RU направило запрос руководству «Монетки», ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что под угрозой часть товаров собственного бренда еще одного крупного тюменского продавца.