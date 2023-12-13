ООН требует у бывшего замгенсека с Украины 63 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, оон, stock
ООН требует у бывшего замгенсека с Украины 63 млн долларов компенсации Фото:

Для возмещения своих неудачных инвестиций Организация Объединенных Наций требует у бывшего заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма 63,6 млн долларов. Об этом пишет издание New York Times.

«Он (Ваншельбойм — прим. URA.RU) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — пишет NYT со ссылкой на судебные документы. Если эту сумму он не выплатит, то права на пенсию организации у него не будет, отмечается в сообщении.

Уточняется, что гражданство у Ваншельбойма украинское. Он попросил судебную систему ООН отменить решения о штрафе и увольнении, но слушание состоится только в 2024 году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для возмещения своих неудачных инвестиций Организация Объединенных Наций требует у бывшего заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма 63,6 млн долларов. Об этом пишет издание New York Times. «Он (Ваншельбойм — прим. URA.RU) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — пишет NYT со ссылкой на судебные документы. Если эту сумму он не выплатит, то права на пенсию организации у него не будет, отмечается в сообщении. Уточняется, что гражданство у Ваншельбойма украинское. Он попросил судебную систему ООН отменить решения о штрафе и увольнении, но слушание состоится только в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...