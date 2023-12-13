ООН требует у бывшего замгенсека с Украины 63 млн долларов

13 декабря 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

ООН требует у бывшего замгенсека с Украины 63 млн долларов компенсации Фото: Официальный сайт президента Украины Для возмещения своих неудачных инвестиций Организация Объединенных Наций требует у бывшего заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма 63,6 млн долларов. Об этом пишет издание New York Times. «Он (Ваншельбойм — прим. URA.RU) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — пишет NYT со ссылкой на судебные документы. Если эту сумму он не выплатит, то права на пенсию организации у него не будет, отмечается в сообщении. Уточняется, что гражданство у Ваншельбойма украинское. Он попросил судебную систему ООН отменить решения о штрафе и увольнении, но слушание состоится только в 2024 году.

Для возмещения своих неудачных инвестиций Организация Объединенных Наций требует у бывшего заместителя Генсека организации Виталия Ваншельбойма 63,6 млн долларов. Об этом пишет издание New York Times. «Он (Ваншельбойм — прим. URA.RU) заявил, что его оштрафовали на сумму, равную годовой зарплате, и велели лично выплатить 63 626 806 долларов», — пишет NYT со ссылкой на судебные документы. Если эту сумму он не выплатит, то права на пенсию организации у него не будет, отмечается в сообщении. Уточняется, что гражданство у Ваншельбойма украинское. Он попросил судебную систему ООН отменить решения о штрафе и увольнении, но слушание состоится только в 2024 году.