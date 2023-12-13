«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК

13 декабря 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Изъять предприятия в пользу Росимущеста постановил суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский промышленный холдинг, производства которого расположены в четырех регионах РФ, а изделия используются в работе военно-промышленного комплекса страны, был во владении украинских граждан. Об этом стало известно из материалов судебного делопроизводства. «Бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ)», — приводит подробности из материалов дела « Коммерсант» . Как установила генеральная прокуратура РФ, Ефименко, является активным спонсором ВСУ. Через него собираются не только продукты, одежд и маскировочные сети, но также приобретаются дроны, тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты. В России он сам не появляется, для контроля активов передал все сестре Елизавете Андреевой. В связи с открывшимися фактами Генпрокуратура обратилась в суд для запрета деятельности Ефименко и Андреевой в России, а также передачи их предприятий Росимуществу. Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме в течение одного дня удовлетворил иск и указал исполнить решение незамедлительно.

Российский промышленный холдинг, производства которого расположены в четырех регионах РФ, а изделия используются в работе военно-промышленного комплекса страны, был во владении украинских граждан. Об этом стало известно из материалов судебного делопроизводства. «Бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ)», — приводит подробности из материалов дела «Коммерсант». Как установила генеральная прокуратура РФ, Ефименко, является активным спонсором ВСУ. Через него собираются не только продукты, одежд и маскировочные сети, но также приобретаются дроны, тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты. В России он сам не появляется, для контроля активов передал все сестре Елизавете Андреевой. В связи с открывшимися фактами Генпрокуратура обратилась в суд для запрета деятельности Ефименко и Андреевой в России, а также передачи их предприятий Росимуществу. Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме в течение одного дня удовлетворил иск и указал исполнить решение незамедлительно.