«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК

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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, промышленность, завод, рабочий, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
Изъять предприятия в пользу Росимущеста постановил суд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский промышленный холдинг, производства которого расположены в четырех регионах РФ, а изделия используются в работе военно-промышленного комплекса страны, был во владении украинских граждан. Об этом стало известно из материалов судебного делопроизводства.

«Бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ)», — приводит подробности из материалов дела «Коммерсант».

Как установила генеральная прокуратура РФ, Ефименко, является активным спонсором ВСУ. Через него собираются не только продукты, одежд и маскировочные сети, но также приобретаются дроны, тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты. В России он сам не появляется, для контроля активов передал все сестре Елизавете Андреевой.

В связи с открывшимися фактами Генпрокуратура обратилась в суд для запрета деятельности Ефименко и Андреевой в России, а также передачи их предприятий Росимуществу. Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме в течение одного дня удовлетворил иск и указал исполнить решение незамедлительно.

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Российский промышленный холдинг, производства которого расположены в четырех регионах РФ, а изделия используются в работе военно-промышленного комплекса страны, был во владении украинских граждан. Об этом стало известно из материалов судебного делопроизводства. «Бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ)», — приводит подробности из материалов дела «Коммерсант». Как установила генеральная прокуратура РФ, Ефименко, является активным спонсором ВСУ. Через него собираются не только продукты, одежд и маскировочные сети, но также приобретаются дроны, тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты. В России он сам не появляется, для контроля активов передал все сестре Елизавете Андреевой. В связи с открывшимися фактами Генпрокуратура обратилась в суд для запрета деятельности Ефименко и Андреевой в России, а также передачи их предприятий Росимуществу. Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме в течение одного дня удовлетворил иск и указал исполнить решение незамедлительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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