«Коммерсант»: украинские экстремисты владели предприятиями российского ВПК

Российский промышленный холдинг, производства которого расположены в четырех регионах РФ, а изделия используются в работе военно-промышленного комплекса страны, был во владении украинских граждан. Об этом стало известно из материалов судебного делопроизводства.
«Бывший министр транспорта и связи, а также первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева являются членами экстремистской группы. Они не только выступают против СВО, в том числе публично в СМИ, но и активно помогают вооруженным силам Украины (ВСУ)», — приводит подробности из материалов дела «
Как установила генеральная прокуратура РФ, Ефименко, является активным спонсором ВСУ. Через него собираются не только продукты, одежд и маскировочные сети, но также приобретаются дроны, тактические рюкзаки, аптечки, медикаменты. В России он сам не появляется, для контроля активов передал все сестре Елизавете Андреевой.
В связи с открывшимися фактами Генпрокуратура обратилась в суд для запрета деятельности Ефименко и Андреевой в России, а также передачи их предприятий Росимуществу. Волжский горсуд Волгоградской области в закрытом режиме в течение одного дня удовлетворил иск и указал исполнить решение незамедлительно.
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