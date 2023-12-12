12 декабря 2023

Рэпер Ямыч написал трек про свое недавнее задержание в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Ларенко, рэп-исполнительница. Тюмень., абстракция
Солист уральской группы «Восточный округ» написал строки о своем задержании в Кольцово Фото:

Участник группы «Восточный округ» Никита Ямыч (настоящая фамилия Чехомов) выложил отрывок трека, где читает про свое недавнее задержание в Екатеринбурге. Видео он опубликовал в своем telegram-канале.

«Спустя двое суток меня отпустили. Отпустили, но не простили. В газетах быстро накидали пыли. Все говорят: „Ямыча закрыли!“» — сказано в тексте. «Что там в газетах пишут?» — иронизирует рэпер.

Артиста задержали 1 декабря в Кольцово, когда он возвращался с гастролей из Санкт-Петербурга. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве со страховками. Якобы он с сообщниками разбивал машины, а после получал компенсацию от страховых компаний. Позже Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде.

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Участник группы «Восточный округ» Никита Ямыч (настоящая фамилия Чехомов) выложил отрывок трека, где читает про свое недавнее задержание в Екатеринбурге. Видео он опубликовал в своем telegram-канале. «Спустя двое суток меня отпустили. Отпустили, но не простили. В газетах быстро накидали пыли. Все говорят: „Ямыча закрыли!“» — сказано в тексте. «Что там в газетах пишут?» — иронизирует рэпер. Артиста задержали 1 декабря в Кольцово, когда он возвращался с гастролей из Санкт-Петербурга. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве со страховками. Якобы он с сообщниками разбивал машины, а после получал компенсацию от страховых компаний. Позже Никиту Чехомова отпустили под подписку о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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