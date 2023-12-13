В Нижневартовске экстренно посадили самолет из-за дебошира на борту

В аэропорте Нижневартовска (ХМАО) совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва. Причиной двухчасовой задержки рейса стало неадекватное поведение одного из пассажиров: мужчина курил на борту и вел себя вызывающе. Информацию об инциденте опубликовали на сайте транспортной полиции УрФО.
«Нештатную ситуацию спровоцировал не работающий и ранее не судимый житель Республики Дагестан, мужчина 1985 года рождения. В нарушение действующих правил авиационной безопасности, гражданин выкурил сигарету в туалетной комнате, а в ответ на замечания начал вести себя вызывающе, вступил в перепалку с бортпроводниками, не сдерживаясь в выражениях, в целом, своим поведением, нарушал общественный порядок самолете», — сообщили на сайте ведомства. Позже дебошир пожаловался на плохое самочувствие и обострившуюся язву желудка, но после приземления врачи не подтвердили диагноз. Кроме того, он был пьян.
На пассажира завели три административных протокола — за курение на борту, мелкое хулиганство и отказ выполнять требования командира самолета. Непредвиденная посадка затянулась более чем на два часа, после чего борт возобновил полет по маршруту.
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