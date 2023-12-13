В Нижневартовске экстренно посадили самолет из-за дебошира на борту

13 декабря 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Самолет посадили в аэропорту Нижневартовска из-за дебошира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорте Нижневартовска (ХМАО) совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва. Причиной двухчасовой задержки рейса стало неадекватное поведение одного из пассажиров: мужчина курил на борту и вел себя вызывающе. Информацию об инциденте опубликовали на сайте транспортной полиции УрФО. «Нештатную ситуацию спровоцировал не работающий и ранее не судимый житель Республики Дагестан, мужчина 1985 года рождения. В нарушение действующих правил авиационной безопасности, гражданин выкурил сигарету в туалетной комнате, а в ответ на замечания начал вести себя вызывающе, вступил в перепалку с бортпроводниками, не сдерживаясь в выражениях, в целом, своим поведением, нарушал общественный порядок самолете», — сообщили на сайте ведомства. Позже дебошир пожаловался на плохое самочувствие и обострившуюся язву желудка, но после приземления врачи не подтвердили диагноз. Кроме того, он был пьян. На пассажира завели три административных протокола — за курение на борту, мелкое хулиганство и отказ выполнять требования командира самолета. Непредвиденная посадка затянулась более чем на два часа, после чего борт возобновил полет по маршруту.

В аэропорте Нижневартовска (ХМАО) совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Хабаровск — Москва. Причиной двухчасовой задержки рейса стало неадекватное поведение одного из пассажиров: мужчина курил на борту и вел себя вызывающе. Информацию об инциденте опубликовали на сайте транспортной полиции УрФО. «Нештатную ситуацию спровоцировал не работающий и ранее не судимый житель Республики Дагестан, мужчина 1985 года рождения. В нарушение действующих правил авиационной безопасности, гражданин выкурил сигарету в туалетной комнате, а в ответ на замечания начал вести себя вызывающе, вступил в перепалку с бортпроводниками, не сдерживаясь в выражениях, в целом, своим поведением, нарушал общественный порядок самолете», — сообщили на сайте ведомства. Позже дебошир пожаловался на плохое самочувствие и обострившуюся язву желудка, но после приземления врачи не подтвердили диагноз. Кроме того, он был пьян. На пассажира завели три административных протокола — за курение на борту, мелкое хулиганство и отказ выполнять требования командира самолета. Непредвиденная посадка затянулась более чем на два часа, после чего борт возобновил полет по маршруту.