Курганский суд оставил арестованного директора УКС Минина под стражей

Курганский облсуд признал решение об избрании меры пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина обоснованным. Руководитель управления останется в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
«Приговор Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — зачитал решение судья. Директор УКС пробудет в СИЗО до 21 января.
Об изменении меры пресечения требовали коллеги Минина. Они просили выпустить директора под подписку о невыезде. Обращение сотрудников УКС зачитал адвокат. Он сказал, что судом не учились положительные характеристики Минина и состояние здоровья. Также адвокат отметил, что Минин не сможет воздействовать на следствие, так как за полтора года этого не делал ни разу. Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил Минина в СИЗО.
Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана Минин попал в изолятор. Его подозревают в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы в Заозерном. По версии следствия, ущерб составил более 4,4 млн рублей.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.