Курганский суд оставил арестованного директора УКС Минина под стражей

13 декабря 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Игорь Минин останется под стражей до 21 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский облсуд признал решение об избрании меры пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина обоснованным. Руководитель управления останется в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Приговор Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — зачитал решение судья. Директор УКС пробудет в СИЗО до 21 января. Об изменении меры пресечения требовали коллеги Минина. Они просили выпустить директора под подписку о невыезде. Обращение сотрудников УКС зачитал адвокат. Он сказал, что судом не учились положительные характеристики Минина и состояние здоровья. Также адвокат отметил, что Минин не сможет воздействовать на следствие, так как за полтора года этого не делал ни разу. Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил Минина в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана Минин попал в изолятор. Его подозревают в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы в Заозерном. По версии следствия, ущерб составил более 4,4 млн рублей.

Курганский облсуд признал решение об избрании меры пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина обоснованным. Руководитель управления останется в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Приговор Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — зачитал решение судья. Директор УКС пробудет в СИЗО до 21 января. Об изменении меры пресечения требовали коллеги Минина. Они просили выпустить директора под подписку о невыезде. Обращение сотрудников УКС зачитал адвокат. Он сказал, что судом не учились положительные характеристики Минина и состояние здоровья. Также адвокат отметил, что Минин не сможет воздействовать на следствие, так как за полтора года этого не делал ни разу. Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил Минина в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана Минин попал в изолятор. Его подозревают в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы в Заозерном. По версии следствия, ущерб составил более 4,4 млн рублей.