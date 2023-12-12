12 декабря 2023

Курганский суд оставил арестованного директора УКС Минина под стражей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Минина Игоря. Курган , игорь минин
Игорь Минин останется под стражей до 21 января Фото:

Курганский облсуд признал решение об избрании меры пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина обоснованным. Руководитель управления останется в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Приговор Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — зачитал решение судья. Директор УКС пробудет в СИЗО до 21 января.

Об изменении меры пресечения требовали коллеги Минина. Они просили выпустить директора под подписку о невыезде. Обращение сотрудников УКС зачитал адвокат. Он сказал, что судом не учились положительные характеристики Минина и состояние здоровья. Также адвокат отметил, что Минин не сможет воздействовать на следствие, так как за полтора года этого не делал ни разу. Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил Минина в СИЗО.

Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана Минин попал в изолятор. Его подозревают в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы в Заозерном. По версии следствия, ущерб составил более 4,4 млн рублей.

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Курганский облсуд признал решение об избрании меры пресечения для директора управления капстроительства Кургана Игоря Минина обоснованным. Руководитель управления останется в СИЗО, куда его поместили по ходатайству следователей. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. «Приговор Курганского городского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — зачитал решение судья. Директор УКС пробудет в СИЗО до 21 января. Об изменении меры пресечения требовали коллеги Минина. Они просили выпустить директора под подписку о невыезде. Обращение сотрудников УКС зачитал адвокат. Он сказал, что судом не учились положительные характеристики Минина и состояние здоровья. Также адвокат отметил, что Минин не сможет воздействовать на следствие, так как за полтора года этого не делал ни разу. Суд, рассмотрев доводы сторон, оставил Минина в СИЗО. Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана Минин попал в изолятор. Его подозревают в превышении полномочий при закупке материалов для строительства школы в Заозерном. По версии следствия, ущерб составил более 4,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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