Курганцы просят освободить директора УКС Минина из-под стражи. Инсайд

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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Арестованного по делу о школе директора УКС просят освободить Фото:

Сотрудники управления капстроительства Кургана возмущены арестом директора Игоря Минина и собираются отослать в суд письмо с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Коллеги считают претензии к Минину несправедливыми. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы.

«Коллектив УКС Кургана считает арест директора несправедливым. Сотрудники будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Минину», — информируют источники. Коллеги считают, что для разбирательства с директора достаточно было взять подписку о невыезде.

Арест Минина стал неожиданностью для всех сотрудников управления капстроительства. Руководитель ежедневно посещал стройки, нес персональную ответственность при заключении контрактов, договаривался с поставщиками, следил за сроками.

Сотрудники УКС считают, что арест руководителя может негативно сказаться на завершении строительства самой большой школы на 1500 мест и других важных объектов. Ответственность за сдачу объектов в таких условиях брать на себя никто не пожелает.

Директора управления капстроительства арестовали после проверок на стойке школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году с нанесением ущерба в размере 4,4 млн рублей. Руководитель утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года.

Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана встретит Новый год за решеткой. Суд поместил Минина в СИЗО по ходатайству следователя.

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Сотрудники управления капстроительства Кургана возмущены арестом директора Игоря Минина и собираются отослать в суд письмо с ходатайством об изменении ему меры пресечения. Коллеги считают претензии к Минину несправедливыми. Об этом URA.RU сообщили источники из строительной сферы. «Коллектив УКС Кургана считает арест директора несправедливым. Сотрудники будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Минину», — информируют источники. Коллеги считают, что для разбирательства с директора достаточно было взять подписку о невыезде. Арест Минина стал неожиданностью для всех сотрудников управления капстроительства. Руководитель ежедневно посещал стройки, нес персональную ответственность при заключении контрактов, договаривался с поставщиками, следил за сроками. Сотрудники УКС считают, что арест руководителя может негативно сказаться на завершении строительства самой большой школы на 1500 мест и других важных объектов. Ответственность за сдачу объектов в таких условиях брать на себя никто не пожелает. Директора управления капстроительства арестовали после проверок на стойке школы в Кургане. Следственные органы подозревают Минина в злоупотреблении полномочиями при поставке материалов в 2021 году с нанесением ущерба в размере 4,4 млн рублей. Руководитель утверждал, что недостающие материалы в итоге были поставлены спустя два года. Ранее URA.RU сообщало, что директор УКС Кургана встретит Новый год за решеткой. Суд поместил Минина в СИЗО по ходатайству следователя.
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