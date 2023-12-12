12 декабря 2023

В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за снегопада на дороге в ХМАО ограничили скорость движениятранспорта Фото:

На дорогах в ХМАО ограничили скоростной режим транспорта из-за сильного снегопада. В окружном управлении автодорог сообщили, что во время метели водителям необходимо сбросить скорость до 70 км/ч.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, ограниченная видимость — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на участке с 107 по 135 км автомобильной дороги Советский — Нягань и на участке с 11 по 141 км трассы „Югра“», — указано в объявлении Управтодора.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время метели. Из-за снегопада сильно снизится видимость на дороге.

Ранее URA.RU писало, что на трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах.

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На дорогах в ХМАО ограничили скоростной режим транспорта из-за сильного снегопада. В окружном управлении автодорог сообщили, что во время метели водителям необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, ограниченная видимость — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на участке с 107 по 135 км автомобильной дороги Советский — Нягань и на участке с 11 по 141 км трассы „Югра“», — указано в объявлении Управтодора. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время метели. Из-за снегопада сильно снизится видимость на дороге. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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