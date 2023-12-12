В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за метели

13 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Из-за снегопада на дороге в ХМАО ограничили скорость движениятранспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На дорогах в ХМАО ограничили скоростной режим транспорта из-за сильного снегопада. В окружном управлении автодорог сообщили, что во время метели водителям необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, ограниченная видимость — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на участке с 107 по 135 км автомобильной дороги Советский — Нягань и на участке с 11 по 141 км трассы „Югра“», — указано в объявлении Управтодора. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время метели. Из-за снегопада сильно снизится видимость на дороге. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах.

На дорогах в ХМАО ограничили скоростной режим транспорта из-за сильного снегопада. В окружном управлении автодорог сообщили, что во время метели водителям необходимо сбросить скорость до 70 км/ч. «В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, ограниченная видимость — вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч. Ограничение действует на участке с 107 по 135 км автомобильной дороги Советский — Нягань и на участке с 11 по 141 км трассы „Югра“», — указано в объявлении Управтодора. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность во время метели. Из-за снегопада сильно снизится видимость на дороге. Ранее URA.RU писало, что на трассе «Югра» ввели ограничения скорости в 50 километров в час. Причиной послужила метель и плохая видимость на дорогах.