Рогозин нашел чушпанов в НАТО

13 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин сообщил, что Андерс Фог Расмуссен хотел записать их разговор на диктофон Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-министра обороны и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса и бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена чушпанами. По его словам, они боятся РФ. «Теперь эти два чушпана — ярые борцы с Россией <…> Эта публика в окопах умирать не будет. В худшем случае — в парикмахерской у брадобрея под кремом»», — заявил Рогозин в своем telegram-канале . Он отметил, что они боятся РФ. По словам Рогозина, Расмуссен известен тем, что тайно записывал свои разговоры с другими политиками на диктофон. Он заявил, что генеральный секретарь НАТО хотел провести то же самое с ним. Однако Рогозин ударил его по спине так, что диктофон выпал из-под пиджака и сломался.

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-министра обороны и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса и бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена чушпанами. По его словам, они боятся РФ. «Теперь эти два чушпана — ярые борцы с Россией <…> Эта публика в окопах умирать не будет. В худшем случае — в парикмахерской у брадобрея под кремом»», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что они боятся РФ. По словам Рогозина, Расмуссен известен тем, что тайно записывал свои разговоры с другими политиками на диктофон. Он заявил, что генеральный секретарь НАТО хотел провести то же самое с ним. Однако Рогозин ударил его по спине так, что диктофон выпал из-под пиджака и сломался.