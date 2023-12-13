Рогозин нашел чушпанов в НАТО

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-министра обороны и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса и бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена чушпанами. По его словам, они боятся РФ.
«Теперь эти два чушпана — ярые борцы с Россией <…> Эта публика в окопах умирать не будет. В худшем случае — в парикмахерской у брадобрея под кремом»», — заявил Рогозин в своем
По словам Рогозина, Расмуссен известен тем, что тайно записывал свои разговоры с другими политиками на диктофон. Он заявил, что генеральный секретарь НАТО хотел провести то же самое с ним. Однако Рогозин ударил его по спине так, что диктофон выпал из-под пиджака и сломался.
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