Рогозин нашел чушпанов в НАТО

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Дмитрий Рогозин сообщил, что Андерс Фог Расмуссен хотел записать их разговор на диктофон Фото:

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-министра обороны и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса и бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена чушпанами. По его словам, они боятся РФ.

«Теперь эти два чушпана — ярые борцы с Россией <…> Эта публика в окопах умирать не будет. В худшем случае — в парикмахерской у брадобрея под кремом»», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что они боятся РФ.

По словам Рогозина, Расмуссен известен тем, что тайно записывал свои разговоры с другими политиками на диктофон. Он заявил, что генеральный секретарь НАТО хотел провести то же самое с ним. Однако Рогозин ударил его по спине так, что диктофон выпал из-под пиджака и сломался.

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Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал экс-министра обороны и министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса и бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена чушпанами. По его словам, они боятся РФ. «Теперь эти два чушпана — ярые борцы с Россией <…> Эта публика в окопах умирать не будет. В худшем случае — в парикмахерской у брадобрея под кремом»», — заявил Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что они боятся РФ. По словам Рогозина, Расмуссен известен тем, что тайно записывал свои разговоры с другими политиками на диктофон. Он заявил, что генеральный секретарь НАТО хотел провести то же самое с ним. Однако Рогозин ударил его по спине так, что диктофон выпал из-под пиджака и сломался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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