Глава пермского минздрава пообщалась с медиками после их обращения к Путину

13 декабря 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Анастасия Крутень пообщалась с медработниками больницы Коми-Пермяцкого округа Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень выехала на встречу с медработниками больницы Коми-Пермяцкого округа после их обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Накануне, 12 декабря, стороны обсудили ситуацию с выплатой медикам стимулирующих. «Крутень сказала, что бухгалтерия много чего до вас не доводит, отсюда и непонимание. Говорила, что стимулирующие нам нерационально и неправильно платили. Вначале года выплатили разом, а сейчас платить нечем, потому что нет экономии фонда заработной платы», — приводит слова медиков кудымкарское издание «Парма-новости». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали, что глава ведомства продолжает свой визит в Коми-Пермяцком округе, и пообещали прокомментировать встречу чиновницы и медработников позже. В октябре 2023 года сотрудники больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение к Путину. Они заявили, что объем их работы не соответствует уровню заработной платы. По словам медиков, им «приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить деньги». Специалисты минздрава Прикамья после проверки начисления и выплат стимулирующих пришли к мнению, что «деньги были выплачены в необходимом объеме».

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень выехала на встречу с медработниками больницы Коми-Пермяцкого округа после их обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Накануне, 12 декабря, стороны обсудили ситуацию с выплатой медикам стимулирующих. «Крутень сказала, что бухгалтерия много чего до вас не доводит, отсюда и непонимание. Говорила, что стимулирующие нам нерационально и неправильно платили. Вначале года выплатили разом, а сейчас платить нечем, потому что нет экономии фонда заработной платы», — приводит слова медиков кудымкарское издание «Парма-новости». В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU рассказали, что глава ведомства продолжает свой визит в Коми-Пермяцком округе, и пообещали прокомментировать встречу чиновницы и медработников позже. В октябре 2023 года сотрудники больницы Коми-Пермяцкого округа записали видеообращение к Путину. Они заявили, что объем их работы не соответствует уровню заработной платы. По словам медиков, им «приходится работать на полторы-две ставки, чтобы получить деньги». Специалисты минздрава Прикамья после проверки начисления и выплат стимулирующих пришли к мнению, что «деньги были выплачены в необходимом объеме».