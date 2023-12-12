Губернатор Шумков вручил госнаграду испытателю бронемашин «Курганмашзавода». Фото

13 декабря 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Водителя-испытателя «Курганмашзавода» наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил водителя-испытателя бронемашин «Курганмашзавода» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Губернатор Вадим Шумков вручил медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени водителю-испытателю „Курганмашзавода“ Андрею Климову. Более 40 лет он вносит свой личный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Его труд напрямую связан с испытаниями бронемашин, которые стоят на вооружении армии России», — говорится в сообщении. Орден был вручен на празднике в честь юбилейного Дня Конституции. Такой же госнаградой были удостоены председатель курганского избиркома Роман Скиндерев, гендиректор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев и замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Кроме того, почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» были награждены тренеры Валерий Третьяков и Игорь Семенов. Ранее URA.RU писало, что команду губернатора Шумкова похвалили на уровне страны за помощь в подготовке школ ЛНР к учебному году. Правительству региона вручили благодарственное письмо от Минстроя России Вадим Шумков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени водителю-испытателю «Курганмашзавода» Андрею Климову Фото: сайт правительства Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил водителя-испытателя бронемашин «Курганмашзавода» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается в telegram-канале оборонного предприятия. «Губернатор Вадим Шумков вручил медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени водителю-испытателю „Курганмашзавода“ Андрею Климову. Более 40 лет он вносит свой личный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Его труд напрямую связан с испытаниями бронемашин, которые стоят на вооружении армии России», — говорится в сообщении. Орден был вручен на празднике в честь юбилейного Дня Конституции. Такой же госнаградой были удостоены председатель курганского избиркома Роман Скиндерев, гендиректор «Курганстальмоста» Дмитрий Парышев и замгубернатора Курганской области Станислав Носков. Кроме того, почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» были награждены тренеры Валерий Третьяков и Игорь Семенов. Ранее URA.RU писало, что команду губернатора Шумкова похвалили на уровне страны за помощь в подготовке школ ЛНР к учебному году. Правительству региона вручили благодарственное письмо от Минстроя России