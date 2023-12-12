12 декабря 2023

Команду губернатора Шумкова за помощь школам ЛНР похвалили на уровне РФ

Минстрой РФ наградил курганские власти за подготовку школ к учебному году в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
При поддержке курганских властей были завершены восстановительные работы в школах ЛНР Фото:

Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо от Минстроя России за помощь при подготовке школ Луганской Народной Республики (ЛНР) к учебному году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков.

«Благодарность Минстроя РФ объявляется правительству Курганской области. За успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях к началу учебного года 2023-2024 на территории ЛНР», — написано в документе. Фотография благодарности опубликована в telegram-канале главы Курганской области.

Город Краснодон и Краснодонский район ЛНР являются подшефными территориями Курганской области. Команда Шумкова подписала с регионом соглашение о сотрудничестве. В рамках договора курганские власти оказывают краснодонцам разностороннюю помощь и поддержку. По инициативе Шумкова чиновники направили часть зарплат на покупку школьных принадлежностей для детей из ЛНР. При этом луганские подростки регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Курганской области.

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Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо от Минстроя России за помощь при подготовке школ Луганской Народной Республики (ЛНР) к учебному году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков. «Благодарность Минстроя РФ объявляется правительству Курганской области. За успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях к началу учебного года 2023-2024 на территории ЛНР», — написано в документе. Фотография благодарности опубликована в telegram-канале главы Курганской области. Город Краснодон и Краснодонский район ЛНР являются подшефными территориями Курганской области. Команда Шумкова подписала с регионом соглашение о сотрудничестве. В рамках договора курганские власти оказывают краснодонцам разностороннюю помощь и поддержку. По инициативе Шумкова чиновники направили часть зарплат на покупку школьных принадлежностей для детей из ЛНР. При этом луганские подростки регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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