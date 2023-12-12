Команду губернатора Шумкова за помощь школам ЛНР похвалили на уровне РФ

Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо от Минстроя России за помощь при подготовке школ Луганской Народной Республики (ЛНР) к учебному году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков.
«Благодарность Минстроя РФ объявляется правительству Курганской области. За успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях к началу учебного года 2023-2024 на территории ЛНР», — написано в документе. Фотография благодарности опубликована в telegram-канале главы Курганской области.
Город Краснодон и Краснодонский район ЛНР являются подшефными территориями Курганской области. Команда Шумкова подписала с регионом соглашение о сотрудничестве. В рамках договора курганские власти оказывают краснодонцам разностороннюю помощь и поддержку. По инициативе Шумкова чиновники направили часть зарплат на покупку школьных принадлежностей для детей из ЛНР. При этом луганские подростки регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Курганской области.
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