Команду губернатора Шумкова за помощь школам ЛНР похвалили на уровне РФ

Минстрой РФ наградил курганские власти за подготовку школ к учебному году в ЛНР

13 декабря 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

При поддержке курганских властей были завершены восстановительные работы в школах ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо от Минстроя России за помощь при подготовке школ Луганской Народной Республики (ЛНР) к учебному году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков. «Благодарность Минстроя РФ объявляется правительству Курганской области. За успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях к началу учебного года 2023-2024 на территории ЛНР», — написано в документе. Фотография благодарности опубликована в telegram-канале главы Курганской области. Город Краснодон и Краснодонский район ЛНР являются подшефными территориями Курганской области. Команда Шумкова подписала с регионом соглашение о сотрудничестве. В рамках договора курганские власти оказывают краснодонцам разностороннюю помощь и поддержку. По инициативе Шумкова чиновники направили часть зарплат на покупку школьных принадлежностей для детей из ЛНР. При этом луганские подростки регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Курганской области.

Правительству Курганской области вручили благодарственное письмо от Минстроя России за помощь при подготовке школ Луганской Народной Республики (ЛНР) к учебному году. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков. «Благодарность Минстроя РФ объявляется правительству Курганской области. За успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях к началу учебного года 2023-2024 на территории ЛНР», — написано в документе. Фотография благодарности опубликована в telegram-канале главы Курганской области. Город Краснодон и Краснодонский район ЛНР являются подшефными территориями Курганской области. Команда Шумкова подписала с регионом соглашение о сотрудничестве. В рамках договора курганские власти оказывают краснодонцам разностороннюю помощь и поддержку. По инициативе Шумкова чиновники направили часть зарплат на покупку школьных принадлежностей для детей из ЛНР. При этом луганские подростки регулярно отдыхают в оздоровительных лагерях Курганской области.