Главный нарколог Курганской области заявил о тревожных тенденциях

Курганские подростки портят здоровье психостимуляторами

Павел Подорванов рассказал, как подростки портят психику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области количество стоящих на учете страдающих наркозависимостью снизилось, но среди подростков наметились две тревожные тенденции. Об этом рассказал главный внештатный нарколог региона Павел Подорванов на комитете облдумы по региональной политике, передает корреспондент URA.RU.

«Первая тенденция, что дети начали употреблять синтетику. Мы стали регистрировать в большинстве случаев современные синтетические наркотики, наркотики группы психостимуляторов, которые вызывают тяжелую психическую зависимость. Эти вещества являются сильнейшими психотропами. Они рвут психику в клочья с последующим нарушением всех когнитивных функций: памяти, зрения. Это своего рода психическая и в последующем социальная инвалидность», — сказал Подорванов.

Вторая тревожная тенденция, по словам врача, это рост количества подростков, втянутых в распространение наркотиков. Большинство из них из благополучных семей, не употребляли наркотики, учатся успешно.

На данный момент в Курганской области на учете у наркологов находится 400 несовершеннолетних, из которых 20 — по наркотикам. У шести подростков диагностирована наркомания, у 14 — пагубное употребление наркотических веществ. По данным на 1 января 2023 года на учете было 38 несовершеннолетних, употребляющих наркотики.

В целом, по словам Подорванова, за 2023 год наблюдается тенденция снижения числа общей заболеваемости наркоманией на 13%. Первичная заболеваемость снизилась на 7%. Однако наблюдается рост группы риска — это лица, у которых было выявлено наркотическое опьянение, но пока нет зависимости. Этой категории врачи уделяют особое внимание.