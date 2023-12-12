12 декабря 2023

В Екатеринбурге задержали члена Союза архитекторов России

В Екатеринбурге задержали архитектора Андрея Рудакова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Градостроительный совет. Екатеринбург, рудаков андрей, меренков алексей
К Рудакову пришли утром 13 декабря Фото:

В Екатеринбурге силовики нагрянули к члену правления Союза архитекторов России Андрею Рудакову, а после вызвали в полицию на опрос. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник.

«Полиция пришла домой к Рудакову утром 13 декабря, после пригласила на допрос в отдел», — пояснил собеседник агентство. Причиной повышенного внимания со стороны силовиков стало заявление, которое якобы поступило на Рудакова.

Сведения о том, что с данным гражданином действительно работают сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На данном этапе разбирательства говорить о каких-либо итогах работы силовиков, пока преждевременно, так как разбирательство еще не завершено», — отметил Горелых.

Рудаков вел активную социальную жизнь, в частности обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить реликтовый лес. Его хотели вырубить под застройку элитного ЖК. Чтобы остановить стройку, активисты во главе с архитектором развесили портреты президента РФ.

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В Екатеринбурге силовики нагрянули к члену правления Союза архитекторов России Андрею Рудакову, а после вызвали в полицию на опрос. Об этом URA.RU рассказал близкий к семье источник. «Полиция пришла домой к Рудакову утром 13 декабря, после пригласила на допрос в отдел», — пояснил собеседник агентство. Причиной повышенного внимания со стороны силовиков стало заявление, которое якобы поступило на Рудакова. Сведения о том, что с данным гражданином действительно работают сотрудники полиции УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «На данном этапе разбирательства говорить о каких-либо итогах работы силовиков, пока преждевременно, так как разбирательство еще не завершено», — отметил Горелых. Рудаков вел активную социальную жизнь, в частности обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить реликтовый лес. Его хотели вырубить под застройку элитного ЖК. Чтобы остановить стройку, активисты во главе с архитектором развесили портреты президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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