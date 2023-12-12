Utair увеличил число рейсов из ХМАО в Башкирию перед Новым годом

Авиакомпания Utair перед праздниками увеличила количество рейсов, курсирующих между Нижневартовском (ХМАО) и Уфой. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю.
«В преддверии новогодних праздников мы увеличили количество рейсов по маршруту Уфа — Нижневартовск. Теперь летаем по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщил Utair на официальном сайте.
Из Уфы самолеты будут вылетать в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Длительность перелета составит 2 часа 30 минут. Также прямые рейсы между этими городами выполняет компания «Уральские авиалинии».
Ранее URA.RU писало, что компания Utair сделала заявление по поводу прямых рейсов в ХМАО. Пресс-служба объяснила отсутствие билетов на сайте их популярностью у пассажиров.
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