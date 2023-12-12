12 декабря 2023

Utair увеличил число рейсов из ХМАО в Башкирию перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Самолеты Utair будут летать между Нижневартовском и Уфой три раза в неделю Фото:

Авиакомпания Utair перед праздниками увеличила количество рейсов, курсирующих между Нижневартовском (ХМАО) и Уфой. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю.

«В преддверии новогодних праздников мы увеличили количество рейсов по маршруту Уфа — Нижневартовск. Теперь летаем по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщил Utair на официальном сайте.

Из Уфы самолеты будут вылетать в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Длительность перелета составит 2 часа 30 минут. Также прямые рейсы между этими городами выполняет компания «Уральские авиалинии».

Ранее URA.RU писало, что компания Utair сделала заявление по поводу прямых рейсов в ХМАО. Пресс-служба объяснила отсутствие билетов на сайте их популярностью у пассажиров.

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Авиакомпания Utair перед праздниками увеличила количество рейсов, курсирующих между Нижневартовском (ХМАО) и Уфой. Пресс-служба авиаперевозчика сообщила, что самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю. «В преддверии новогодних праздников мы увеличили количество рейсов по маршруту Уфа — Нижневартовск. Теперь летаем по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщил Utair на официальном сайте. Из Уфы самолеты будут вылетать в 16:50, из Нижневартовска — в 20:25. Длительность перелета составит 2 часа 30 минут. Также прямые рейсы между этими городами выполняет компания «Уральские авиалинии». Ранее URA.RU писало, что компания Utair сделала заявление по поводу прямых рейсов в ХМАО. Пресс-служба объяснила отсутствие билетов на сайте их популярностью у пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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