12 декабря 2023

В Пермском крае создали горячую линию для вопросов о выплатах участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, документы, военный билет
По всем вопросам, касающимся выплат по СВО, можно позвонить или написать в мессенджер Фото:

В Пермском крае создана единая горячая линия, куда могут обратиться все желающие с вопросами о выплатах участникам СВО. Вопросы пермяки могут задать, позвонив по номеру или написав в мессенджере, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Пермском крае для получения достоверной информации по предоставлению выплат создана Единая горячая линия „Региональные выплаты участникам СВО“ по телефону — 8 952 66 475 22. Также задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах — Telegram, Viber и WhatsApp», — говорится на сайте. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00.

По горячей линии можно узнать всю необходимую информацию о поддержке участников спецоперации в крае. Также для обратившихся могут подготовить запросы, чтобы узнать, каких документов не хватает человеку для получения выплат. Ранее депутаты пермского заксобрания поддержали законопроект о новых льготах для военнослужащих пермяков в зоне СВО. Участникам спецоперации начнут предоставлять земельные участки.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса. В сентябре 2022 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России.

Сейчас российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком (западная ДНР). Бойцы отмечают, что противник начинает захлебываться из-за недостатка боеприпасов. Позже военкоры заявили, что войскам РФ удалось освободить Марьинку в ДНР.

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В Пермском крае создана единая горячая линия, куда могут обратиться все желающие с вопросами о выплатах участникам СВО. Вопросы пермяки могут задать, позвонив по номеру или написав в мессенджере, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Пермском крае для получения достоверной информации по предоставлению выплат создана Единая горячая линия „Региональные выплаты участникам СВО“ по телефону — 8 952 66 475 22. Также задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах — Telegram, Viber и WhatsApp», — говорится на сайте. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00. По горячей линии можно узнать всю необходимую информацию о поддержке участников спецоперации в крае. Также для обратившихся могут подготовить запросы, чтобы узнать, каких документов не хватает человеку для получения выплат. Ранее депутаты пермского заксобрания поддержали законопроект о новых льготах для военнослужащих пермяков в зоне СВО. Участникам спецоперации начнут предоставлять земельные участки. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса. В сентябре 2022 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Сейчас российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком (западная ДНР). Бойцы отмечают, что противник начинает захлебываться из-за недостатка боеприпасов. Позже военкоры заявили, что войскам РФ удалось освободить Марьинку в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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