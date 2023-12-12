В Пермском крае создали горячую линию для вопросов о выплатах участникам СВО

13 декабря 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

По всем вопросам, касающимся выплат по СВО, можно позвонить или написать в мессенджер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае создана единая горячая линия, куда могут обратиться все желающие с вопросами о выплатах участникам СВО. Вопросы пермяки могут задать, позвонив по номеру или написав в мессенджере, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Пермском крае для получения достоверной информации по предоставлению выплат создана Единая горячая линия „Региональные выплаты участникам СВО“ по телефону — 8 952 66 475 22. Также задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах — Telegram, Viber и WhatsApp», — говорится на сайте. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00. По горячей линии можно узнать всю необходимую информацию о поддержке участников спецоперации в крае. Также для обратившихся могут подготовить запросы, чтобы узнать, каких документов не хватает человеку для получения выплат. Ранее депутаты пермского заксобрания поддержали законопроект о новых льготах для военнослужащих пермяков в зоне СВО. Участникам спецоперации начнут предоставлять земельные участки. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса. В сентябре 2022 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Сейчас российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком (западная ДНР). Бойцы отмечают, что противник начинает захлебываться из-за недостатка боеприпасов. Позже военкоры заявили, что войскам РФ удалось освободить Марьинку в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае создана единая горячая линия, куда могут обратиться все желающие с вопросами о выплатах участникам СВО. Вопросы пермяки могут задать, позвонив по номеру или написав в мессенджере, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Пермском крае для получения достоверной информации по предоставлению выплат создана Единая горячая линия „Региональные выплаты участникам СВО“ по телефону — 8 952 66 475 22. Также задать интересующий вопрос можно и в мессенджерах — Telegram, Viber и WhatsApp», — говорится на сайте. Звонки принимаются с 8:00 до 20:00. По горячей линии можно узнать всю необходимую информацию о поддержке участников спецоперации в крае. Также для обратившихся могут подготовить запросы, чтобы узнать, каких документов не хватает человеку для получения выплат. Ранее депутаты пермского заксобрания поддержали законопроект о новых льготах для военнослужащих пермяков в зоне СВО. Участникам спецоперации начнут предоставлять земельные участки. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам главы государства, главная цель СВО — защита мирных жителей Донбасса. В сентябре 2022 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Сейчас российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком (западная ДНР). Бойцы отмечают, что противник начинает захлебываться из-за недостатка боеприпасов. Позже военкоры заявили, что войскам РФ удалось освободить Марьинку в ДНР.