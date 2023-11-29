Участникам СВО в Пермском крае предоставили новые льготы

Участники спецоперации смогут бесплатно получить землю в Перми

30 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Получить землю смогут обладатели госнаград Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты заксобрания поддержали во втором чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Решение было принято в рамках исполнения указа Президента. Трансляция проходит на сайте заксобрания. «Проект закона регулирует правоотношения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена, в целях ИЖС, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства», — говорится в пояснительной записке. Получить землю на безвозмездной основе смогут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО. Обо всех существующих мерах поддержки участники СВО и их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщало, что в Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом.

Депутаты заксобрания поддержали во втором чтении законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Решение было принято в рамках исполнения указа Президента. Трансляция проходит на сайте заксобрания. «Проект закона регулирует правоотношения по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена, в целях ИЖС, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства», — говорится в пояснительной записке. Получить землю на безвозмездной основе смогут бойцы, имеющие звание Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО. Обо всех существующих мерах поддержки участники СВО и их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщало, что в Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом.