Российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком

13 декабря 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Командир танка сообщил, что бойцы ВСУ начали захлебываться Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту. Он отметил, что бойцам ВСУ не хватает вооружения. «Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», — заявил Хатту. Его слова передает РЕН ТВ. По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций. По словам наводчика с позывным Добрый, российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams. Военкор «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что военнослужащие РФ проводят модернизацию боевых машин на фронте. Так, например, российские бойцы приварили к задней части башни танка динамическую защиту. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. В ведомстве отметили, что танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.

Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту. Он отметил, что бойцам ВСУ не хватает вооружения. «Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», — заявил Хатту. Его слова передает РЕН ТВ. По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций. По словам наводчика с позывным Добрый, российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams. Военкор «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что военнослужащие РФ проводят модернизацию боевых машин на фронте. Так, например, российские бойцы приварили к задней части башни танка динамическую защиту. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. В ведомстве отметили, что танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.