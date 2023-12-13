Российские танкисты перешли в наступление под Новодонецком

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Командир танка сообщил, что бойцы ВСУ начали захлебываться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту. Он отметил, что бойцам ВСУ не хватает вооружения.

«Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», — заявил Хатту. Его слова передает РЕН ТВ.

По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций. По словам наводчика с позывным Добрый, российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams.

Военкор «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что военнослужащие РФ проводят модернизацию боевых машин на фронте. Так, например, российские бойцы приварили к задней части башни танка динамическую защиту.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. В ведомстве отметили, что танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.

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Российские силы начали наступление под Новодонецком. Об этом сообщил командир танка с позывным Хатту. Он отметил, что бойцам ВСУ не хватает вооружения. «Чувствуется, что противник начинает захлебываться, испытывает недостаток боеприпасов. Чувствуется, что мы уже переходим в наступление», — заявил Хатту. Его слова передает РЕН ТВ. По расположению ВСУ танкисты работают с закрытых позиций. По словам наводчика с позывным Добрый, российские силы уничтожают вражескую технику, в том числе иностранные танки Leopard и Abrams. Военкор «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что военнослужащие РФ проводят модернизацию боевых машин на фронте. Так, например, российские бойцы приварили к задней части башни танка динамическую защиту. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танкисты уничтожили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. В ведомстве отметили, что танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на краснолиманском направлении, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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