Московский профессор выступит с докладом на медицинской конференции в Кургане

В Курганском госпитале для ветеранов войн 15 декабря пройдет день офтальмологов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганском областном госпитале для ветеранов войн пройдет день специалиста для врачей-офтальмологов. В рамках мероприятия по видеоконференцсвязи с докладом выступит профессор Андрей Золоторевский из Москвы, сообщил URA.RU руководитель госпиталя Владимир Семенов.

«15 декабря на базе ГБУ „Курганский областной госпиталь для ветеранов войн“ пройдет „День офтальмологов Зауралья“. На мероприятии по видеоконференцсвязи с докладом выступит профессор из Москвы офтальмохирург Андрей Золоторевский, который расскажет о современных подходах хирургического лечения заболеваний роговицы», — сообщил Семенов.

В конференции также примут участие гости из Тюмени и Челябинска: доктор медицинских наук, заведующий кафедрой офтальмологии Института Клинической медицины Тюменского государственного медицинского университета Мария Пономарева, заведующий лазерным кабинетом Городской клинической больницы № 11 г. Челябинска Ксения Дашенко. С докладами выступят курганские офтальмологи.

Специалисты обсудят широкий спектр патологии глаз у взрослых и детей, в том числе постковидные осложнения в офтальмологии, заболевания глазной поверхности в условиях мегаполиса, заболевания глаз при сахарном диабете. Разберут сложные в диагностике и редкие клинические случаи в практике. На мероприятие приглашены офтальмологи медицинских организаций Кургана и Курганской области. Конференции госпиталь проводит несколько раз в год для обмена опытом и повышения профессионализма курганских врачей.

URA.RU писало, что Курганский госпиталь для ветеранов войн в 2023 году начал выполнять операции по пересадке роговицы глаза (сквозная кератопластика). С сентября выполнено пять таких операций, пациенты начали видеть после полной слепоты и избавились от болей.