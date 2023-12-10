Курганские врачи рассказали об операциях, которые возвращают слепым зрение

Врачи Курганского госпиталя ветеранов провели пять операций по кератопластике

В Курганском госпитале для ветеранов войн освоили кератопластику Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Курганского областного госпиталя для ветеранов войн в уходящем году провели пять операций по пересадке роговицы глаза — кератопластике. Этот новый для Зауралья вид оперативного лечения слепоты — сквозная кератопластика — начали выполнять с сентября 2023 года. В год планируется проводить 5-8 таких операций, рассказала URA.RU заместитель начальника госпиталя по медицинской части (офтальмология) Наталья Кныш.

«Первые две операции по пересадке роговицы были проведены совместно курганским врачом Марией Иванченковой и профессором-офтальмохирургом Андреем Золоторевским, специально прилетевшим из Москвы поддержать свою ученицу. На сегодняшний день к этим пациентам вернулось более 20% и 10% зрения. Пациенты очень довольны результатом. Некоторые из них несколько лет ждали квоту на операцию в федеральные центры. Теперь такие операции мы сможем выполнять в Госпиталь45», — отметила Наталья Кныш.

Для операции используется материал специально подобранной роговицы высокой степени предоперационной проверки. Его подготавливают в московском глазном банке «АйЛаб», который и снабжает материалам для кератопластики все российские клиники. Пациенту назначают дату проведения операции и к этому числу заказывают в лаборатории материал для пересадки. В день операции материал доставляют в Курган. Роговица проходит жесткие критерии отбора и консервации, что способствует ее приживлению в 95-99% случаях.

Послеоперационное восстановление пациента занимает от 6 до 12 месяцев. «Заболевания роговицы глаз, приводящие к ее непрозрачности, приносят массу мучений — это не только слепота, но и болевые ощущения, и постоянное слезотечение. Поэтому для пациентов огромная радость после операции прозреть даже на 10% после полной слепоты и избавиться от болей», — рассказывает главный офтальмолог региона Ирина Кубарева.

Начальник госпиталя Владимир Семенов планирует совершенствовать офтальмологическую помощь. «Внедрение методики профессора Золоторевского по кератопластике — это важный и крайне значительный шаг в развитии здравоохранения Кургана. Но нам есть куда расти. На сегодняшний день подготовили заявку на финансирование закупки современного медицинского „желтого“ лазера. Он позволит выполнять в полтора раза больше оперативных вмешательств», — отметил Семенов.

Губернатор Вадим Шумков ранее сообщал, что в 2024 году для Курганского областного госпиталя ветеранов войн будет выделено порядка 153 млн рублей. Из них на закупку нового высокотехнологичного оборудования — 88 млн рублей, остальные на ремонт.