Жители Сургута пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах «Магнит». По словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках серьезно сократился.
«Обстановка в сургутском „Магните“. Привет ковидной гречке!», — говорится в telegram-канале «Осторожно Югра». К публикации автор прикрепил фото с опустевшими полками в магазине. На кадре видно, что большая часть куриных яиц отсутствует в продаже.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу «Магнита». На момент публикации новости ответ не поступил. Тем временем, в приложениях курьерских агрегаторов для заказа действительно доступны лишь несколько брендов куриных яиц.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на пустые полки с мясом и молоком в магазинах «Магнит». Тогда сеть объяснила ситуацию тем, что одну из торговых точек закрывали на редизайн и не завозили скоропортящуюся продукцию.
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