12 декабря 2023

Жители ХМАО пожаловались на дефицит яиц в магазинах «Магнит». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, фрукты, яйца, ценники, ценник, полки магазина
Сургутяне пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах Фото:

Жители Сургута пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах «Магнит». По словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках серьезно сократился.

«Обстановка в сургутском „Магните“. Привет ковидной гречке!», — говорится в telegram-канале «Осторожно Югра». К публикации автор прикрепил фото с опустевшими полками в магазине. На кадре видно, что большая часть куриных яиц отсутствует в продаже.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу «Магнита». На момент публикации новости ответ не поступил. Тем временем, в приложениях курьерских агрегаторов для заказа действительно доступны лишь несколько брендов куриных яиц.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на пустые полки с мясом и молоком в магазинах «Магнит». Тогда сеть объяснила ситуацию тем, что одну из торговых точек закрывали на редизайн и не завозили скоропортящуюся продукцию.

Покупатели заявили о нехватке продукции
Покупатели заявили о нехватке продукции
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Жители Сургута пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах «Магнит». По словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках серьезно сократился. «Обстановка в сургутском „Магните“. Привет ковидной гречке!», — говорится в telegram-канале «Осторожно Югра». К публикации автор прикрепил фото с опустевшими полками в магазине. На кадре видно, что большая часть куриных яиц отсутствует в продаже. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу «Магнита». На момент публикации новости ответ не поступил. Тем временем, в приложениях курьерских агрегаторов для заказа действительно доступны лишь несколько брендов куриных яиц. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на пустые полки с мясом и молоком в магазинах «Магнит». Тогда сеть объяснила ситуацию тем, что одну из торговых точек закрывали на редизайн и не завозили скоропортящуюся продукцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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