Жители ХМАО пожаловались на дефицит яиц в магазинах «Магнит». Фото

13 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Сургутяне пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сургута пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах «Магнит». По словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках серьезно сократился. «Обстановка в сургутском „Магните“. Привет ковидной гречке!», — говорится в telegram-канале «Осторожно Югра». К публикации автор прикрепил фото с опустевшими полками в магазине. На кадре видно, что большая часть куриных яиц отсутствует в продаже. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу «Магнита». На момент публикации новости ответ не поступил. Тем временем, в приложениях курьерских агрегаторов для заказа действительно доступны лишь несколько брендов куриных яиц. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на пустые полки с мясом и молоком в магазинах «Магнит». Тогда сеть объяснила ситуацию тем, что одну из торговых точек закрывали на редизайн и не завозили скоропортящуюся продукцию. Покупатели заявили о нехватке продукции Фото: telegram-канал «Осторожно Югра» (https://t.me/ost_ugra)

Жители Сургута пожаловались на нехватку куриных яиц в магазинах «Магнит». По словам покупателей, ассортимент продукции в торговых точках серьезно сократился. «Обстановка в сургутском „Магните“. Привет ковидной гречке!», — говорится в telegram-канале «Осторожно Югра». К публикации автор прикрепил фото с опустевшими полками в магазине. На кадре видно, что большая часть куриных яиц отсутствует в продаже. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу «Магнита». На момент публикации новости ответ не поступил. Тем временем, в приложениях курьерских агрегаторов для заказа действительно доступны лишь несколько брендов куриных яиц. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались на пустые полки с мясом и молоком в магазинах «Магнит». Тогда сеть объяснила ситуацию тем, что одну из торговых точек закрывали на редизайн и не завозили скоропортящуюся продукцию.