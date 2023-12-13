В Краснодаре хотят запустить работу аэропорта после двухлетнего простоя

В аэропорту «Пашковский» в Краснодаре может возобновить работу 15 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — заявил Кондратьев в беседе с telegram-каналом SHOT. По данным канала, безопасность полетов в Краснодар проверена, осталось провести тестовый полет из «Внуково» (Москва) в «Пашковский».
Росавиация с 24 февраля 2022 года закрыла 11 аэропортов из-за начала спецоперации на Украине. По данным ведомства, зона для полетов на юге страны была признана небезопасной для гражданских воздушных судов.
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