Новогодние базары начнут работать в Челябинске с 16 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 16 декабря начнут работу елочные базары. Список адресов, где можно купить новогодние деревья и украшения, огласили в мэрии.

«В районах города согласованы места ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки начнут уже в предстоящие выходные, а завершат — 31 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Центральном районе базары будут открыты по пяти адресам: на улице Братьев Кашириных, 158 и 160, улицах Воровского, 60, Труда, 161 и Энтузиастов, 18а. Большинство ярмарок расположены в Калининском, Ленинском и Курчатовском районах.

Елочные базары в Калининском районе

Братьев Кашириных, у домов 91а, 102, 124, 103

250-летия Челябинска, 17

Кирова, у домов 1б, 2а, 11, 74, 9а

Молодогвардейцев, 41г

проспект Победы, у домов 168, 289а, 315, 117, 115

Чичерина, 37б

В Курчатовском районе

Чичерина, 17

Комсомольский проспект у домов 70, 115, 69, 28, 36

Молодогвардейцев, 25

проспект Победы у домов 204, 330а и 350а

Краснопольский проспект у домов 1, 7б, 13г

Бейвеля, 112

Бурденюка, 1/3

Скульптора Головницкого, 28а, 14

Шагольская, 10

Чайковского, 16

В Ленинском районе

Агалакова, 66

Барбюса, 78

Гагарина у домов 4б, 5, 25, 35, 50, 58, 18, 6, 8, 12, 52

Дзержинского у домов 102, 128, 113

Масленникова, 8-10

Машиностроителей, 34

Руставели, 7

Тухачевского, 11

Энергетиков, 65

Новороссийская, 14

у медгородка по 5-й Электровозной

Пограничная, 10

Вагнера, 82

В Металлургическом районе

50-летия ВЛКСМ, между домами 35 и 37, у домов 11 и 16

Прокатная, 24

Сталеваров, 66

60-летия Октября, 26

Румянцева, 33

Сталеваров, 47

Дегтярева, 98

шоссе Металлургов, 70

пересечение Богдана Хмельницкого и Жукова

пересечение Богдана Хмельницкого и Румянцева

шоссе Металлургов, 19

Комаровского, между домами 1 и З

Хлебозаводская, 66

остановка «Сталеваров» возле сквера «Победы»

шоссе Металлургов, 88

В Советском районе

Челябинская, 5

Курчатова, 5-в

Семеноводческая, 4-а

Доватора, 42

Ярославская, 3

Евтеева, 4

Переулок Дачный, 20

Заслонова, 2

В Тракторозаводском районе

Артиллерийская, 65-67

Горького, 19

Комарова, 131б

Чоппа, 1а

Зальцмана, 10

Марченко, 13

Героев Танкограда, 55

Мамина, 17

Где купить новогодние елки в Ленинском, Калининском, Центральном и Советском районах Челябинска фото: пресс-служба мэрии Челябинска