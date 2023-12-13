В Челябинске с 16 декабря начнут работу елочные базары. Список адресов, где можно купить новогодние деревья и украшения, огласили в мэрии.
«В районах города согласованы места ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки начнут уже в предстоящие выходные, а завершат — 31 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В Центральном районе базары будут открыты по пяти адресам: на улице Братьев Кашириных, 158 и 160, улицах Воровского, 60, Труда, 161 и Энтузиастов, 18а. Большинство ярмарок расположены в Калининском, Ленинском и Курчатовском районах.
Елочные базары в Калининском районе
- Братьев Кашириных, у домов 91а, 102, 124, 103
- 250-летия Челябинска, 17
- Кирова, у домов 1б, 2а, 11, 74, 9а
- Молодогвардейцев, 41г
- проспект Победы, у домов 168, 289а, 315, 117, 115
- Чичерина, 37б
В Курчатовском районе
- Чичерина, 17
- Комсомольский проспект у домов 70, 115, 69, 28, 36
- Молодогвардейцев, 25
- проспект Победы у домов 204, 330а и 350а
- Краснопольский проспект у домов 1, 7б, 13г
- Бейвеля, 112
- Бурденюка, 1/3
- Скульптора Головницкого, 28а, 14
- Шагольская, 10
- Чайковского, 16
В Ленинском районе
- Агалакова, 66
- Барбюса, 78
- Гагарина у домов 4б, 5, 25, 35, 50, 58, 18, 6, 8, 12, 52
- Дзержинского у домов 102, 128, 113
- Масленникова, 8-10
- Машиностроителей, 34
- Руставели, 7
- Тухачевского, 11
- Энергетиков, 65
- Новороссийская, 14
- у медгородка по 5-й Электровозной
- Пограничная, 10
- Вагнера, 82
В Металлургическом районе
- 50-летия ВЛКСМ, между домами 35 и 37, у домов 11 и 16
- Прокатная, 24
- Сталеваров, 66
- 60-летия Октября, 26
- Румянцева, 33
- Сталеваров, 47
- Дегтярева, 98
- шоссе Металлургов, 70
- пересечение Богдана Хмельницкого и Жукова
- пересечение Богдана Хмельницкого и Румянцева
- шоссе Металлургов, 19
- Комаровского, между домами 1 и З
- Хлебозаводская, 66
- остановка «Сталеваров» возле сквера «Победы»
- шоссе Металлургов, 88
В Советском районе
- Челябинская, 5
- Курчатова, 5-в
- Семеноводческая, 4-а
- Доватора, 42
- Ярославская, 3
- Евтеева, 4
- Переулок Дачный, 20
- Заслонова, 2
В Тракторозаводском районе
- Артиллерийская, 65-67
- Горького, 19
- Комарова, 131б
- Чоппа, 1а
- Зальцмана, 10
- Марченко, 13
- Героев Танкограда, 55
- Мамина, 17
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