В Челябинске открылись новогодние базары. Список

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Елочный базар на территории центрального рынка. Курган, покупатели, новогодняя елка, искусственная елка, елочный базар, новогодняя елка, приготовление к празднику
Новогодние базары начнут работать в Челябинске с 16 декабря Фото:

В Челябинске с 16 декабря начнут работу елочные базары. Список адресов, где можно купить новогодние деревья и украшения, огласили в мэрии.

«В районах города согласованы места ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки начнут уже в предстоящие выходные, а завершат — 31 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В Центральном районе базары будут открыты по пяти адресам: на улице Братьев Кашириных, 158 и 160, улицах Воровского, 60, Труда, 161 и Энтузиастов, 18а. Большинство ярмарок расположены в Калининском, Ленинском и Курчатовском районах.

Елочные базары в Калининском районе

  • Братьев Кашириных, у домов 91а, 102, 124, 103
  • 250-летия Челябинска, 17
  • Кирова, у домов 1б, 2а, 11, 74, 9а
  • Молодогвардейцев, 41г
  • проспект Победы, у домов 168, 289а, 315, 117, 115
  • Чичерина, 37б

В Курчатовском районе

  • Чичерина, 17
  • Комсомольский проспект у домов 70, 115, 69, 28, 36
  • Молодогвардейцев, 25
  • проспект Победы у домов 204, 330а и 350а
  • Краснопольский проспект у домов 1, 7б, 13г
  • Бейвеля, 112
  • Бурденюка, 1/3
  • Скульптора Головницкого, 28а, 14
  • Шагольская, 10
  • Чайковского, 16

В Ленинском районе

  • Агалакова, 66
  • Барбюса, 78
  • Гагарина у домов 4б, 5, 25, 35, 50, 58, 18, 6, 8, 12, 52
  • Дзержинского у домов 102, 128, 113
  • Масленникова, 8-10
  • Машиностроителей, 34
  • Руставели, 7
  • Тухачевского, 11
  • Энергетиков, 65
  • Новороссийская, 14
  • у медгородка по 5-й Электровозной
  • Пограничная, 10
  • Вагнера, 82

В Металлургическом районе

  • 50-летия ВЛКСМ, между домами 35 и 37, у домов 11 и 16
  • Прокатная, 24
  • Сталеваров, 66
  • 60-летия Октября, 26
  • Румянцева, 33
  • Сталеваров, 47
  • Дегтярева, 98
  • шоссе Металлургов, 70
  • пересечение Богдана Хмельницкого и Жукова
  • пересечение Богдана Хмельницкого и Румянцева
  • шоссе Металлургов, 19
  • Комаровского, между домами 1 и З
  • Хлебозаводская, 66
  • остановка «Сталеваров» возле сквера «Победы»
  • шоссе Металлургов, 88

В Советском районе

  • Челябинская, 5
  • Курчатова, 5-в
  • Семеноводческая, 4-а
  • Доватора, 42
  • Ярославская, 3
  • Евтеева, 4
  • Переулок Дачный, 20
  • Заслонова, 2

В Тракторозаводском районе

  • Артиллерийская, 65-67
  • Горького, 19
  • Комарова, 131б
  • Чоппа, 1а
  • Зальцмана, 10
  • Марченко, 13
  • Героев Танкограда, 55
  • Мамина, 17
Где купить новогодние елки в Ленинском, Калининском, Центральном и Советском районах Челябинска
Где купить новогодние елки в Ленинском, Калининском, Центральном и Советском районах Челябинска
Мэрия огласила адреса новогодних ярмарок во всех районах Челябинска
Мэрия огласила адреса новогодних ярмарок во всех районах Челябинска
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В Челябинске с 16 декабря начнут работу елочные базары. Список адресов, где можно купить новогодние деревья и украшения, огласили в мэрии. «В районах города согласованы места ярмарок, где можно приобрести хвойные букеты, деревья, а также другую новогоднюю атрибутику. Работать точки начнут уже в предстоящие выходные, а завершат — 31 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе мэрии. В Центральном районе базары будут открыты по пяти адресам: на улице Братьев Кашириных, 158 и 160, улицах Воровского, 60, Труда, 161 и Энтузиастов, 18а. Большинство ярмарок расположены в Калининском, Ленинском и Курчатовском районах. Елочные базары в Калининском районе В Курчатовском районе В Ленинском районе В Металлургическом районе В Советском районе В Тракторозаводском районе
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