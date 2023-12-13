Полпред Якушев призвал закрывать кадровый дефицит на заводах заключенными. Видео

13 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев считает, что трудоустройство позволит заключенным социализироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России 13 декабря. «На ряде предприятий в Уральском федеральном округе, у которых возникли серьезные проблемы с кадрами, практика привлечения труда заключенных имеет положительные примеры. Максимально комфортно и удобно можно получить дополнительное подкрепление в виде рабочей силы от федеральной системы исполнения наказаний, если неподалеку или на территории предприятий создаются исправительные центры», — заявил Якушев. Речь идет о том, чтобы ремонтировать имеющиеся помещения под требования ФСИН, либо строить новые исправительные центры. Полпред высказал сожаление, что система исполнения наказаний на данный момент не имеет федерального финансирования под расширение программы трудоустройства заключенных. Якушев также заявил, что нередко осужденные, трудоустроенные во время заключения, прикипев к своим предприятиям, остаются на них работать после окончания срока. Полпред считает, что это важно с точки зрения задачи перевоспитания и возможности быстро трудоустроиться тем людям, которые понесли наказание. Расширенное заседание челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России проходит в Челябинске 13 декабря. Якушев присоединился к заседанию по ВКС. Он заявил, что только челябинским машиностроителям не хватает более семи тысяч сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев поддержал идею внедрения практики трудоустройства заключенных на предприятия, имеющие кадровый голод. Об этом Якушев заявил на заседании челябинского отделения Союза машиностроителей России 13 декабря. «На ряде предприятий в Уральском федеральном округе, у которых возникли серьезные проблемы с кадрами, практика привлечения труда заключенных имеет положительные примеры. Максимально комфортно и удобно можно получить дополнительное подкрепление в виде рабочей силы от федеральной системы исполнения наказаний, если неподалеку или на территории предприятий создаются исправительные центры», — заявил Якушев. Речь идет о том, чтобы ремонтировать имеющиеся помещения под требования ФСИН, либо строить новые исправительные центры. Полпред высказал сожаление, что система исполнения наказаний на данный момент не имеет федерального финансирования под расширение программы трудоустройства заключенных. Якушев также заявил, что нередко осужденные, трудоустроенные во время заключения, прикипев к своим предприятиям, остаются на них работать после окончания срока. Полпред считает, что это важно с точки зрения задачи перевоспитания и возможности быстро трудоустроиться тем людям, которые понесли наказание. Расширенное заседание челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России проходит в Челябинске 13 декабря. Якушев присоединился к заседанию по ВКС. Он заявил, что только челябинским машиностроителям не хватает более семи тысяч сотрудников.