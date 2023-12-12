12 декабря 2023

В отдаленные поселения ЯНАО проведут высокоскоростной интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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В труднодоступные поселки и деревни Ямала проводят высокоскоростной интернет Фото:

В труднодоступных поселках и селах Ямала появится высокоскоростной интернет. Об этом в ходе пресс-конференции 13 декабря рассказал заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин.

«В этом году улучшилось качество интернета в Новом Порту и Мысе Каменном Ямальского района. Завершается строительство оптоволокна от Тарко-Сале до Восточно-Таркосалинского месторождения. Увеличится скорость доступа к сети Интернет для жителей села Красноселькуп, а также поселков Ягельный и Приозерный Надымского района», — рассказал Оболтин.

Модернизирована радиорелейная магистраль от Казым-Мыса до села Шурышкары. Качество связи улучшилось на зимнике Салехард — Мужи. Современные цифровые сервисы скоро появятся в деревне Усть-Войкары. Связь планируют провести в селах Антипаюта, Яр-Сале, Салемале и поселке Панаевске. Доступнее станет мобильная связь и на дороге Надым — Салехард.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступили к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стояла задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа.

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В труднодоступных поселках и селах Ямала появится высокоскоростной интернет. Об этом в ходе пресс-конференции 13 декабря рассказал заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин. «В этом году улучшилось качество интернета в Новом Порту и Мысе Каменном Ямальского района. Завершается строительство оптоволокна от Тарко-Сале до Восточно-Таркосалинского месторождения. Увеличится скорость доступа к сети Интернет для жителей села Красноселькуп, а также поселков Ягельный и Приозерный Надымского района», — рассказал Оболтин. Модернизирована радиорелейная магистраль от Казым-Мыса до села Шурышкары. Качество связи улучшилось на зимнике Салехард — Мужи. Современные цифровые сервисы скоро появятся в деревне Усть-Войкары. Связь планируют провести в селах Антипаюта, Яр-Сале, Салемале и поселке Панаевске. Доступнее станет мобильная связь и на дороге Надым — Салехард. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ПАО «Ростелеком» приступили к ликвидации цифрового неравенства в рамках федерального проекта. Перед специалистами стояла задача обеспечить сотовой связью и интернетом труднодоступные поселки округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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