Мертвая жительница Екатеринбурга парализовала движение трамваев

Инцидент произошел в трамвае на Старой Сортировке
В Екатеринбурге 13 декабря движение трамвайных вагонов в микрорайоне Старая Сортировка оказалось парализовано. Это произошло из-за того, что в одном из них около остановки «ДК ВОС» умерла женщина.
«От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута №10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в паблике «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте».
Известно, что прибывшие на место ЧП врачи медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу — ответ ожидается.
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