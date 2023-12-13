Мертвая жительница Екатеринбурга парализовала движение трамваев

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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, трамвай, мороз
Инцидент произошел в трамвае на Старой Сортировке Фото:

В Екатеринбурге 13 декабря движение трамвайных вагонов в микрорайоне Старая Сортировка оказалось парализовано. Это произошло из-за того, что в одном из них около остановки «ДК ВОС» умерла женщина.

«От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута №10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в паблике «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте».

Известно, что прибывшие на место ЧП врачи медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу — ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 13 декабря движение трамвайных вагонов в микрорайоне Старая Сортировка оказалось парализовано. Это произошло из-за того, что в одном из них около остановки «ДК ВОС» умерла женщина. «От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута №10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в паблике «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте». Известно, что прибывшие на место ЧП врачи медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу — ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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