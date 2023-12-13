Мертвая жительница Екатеринбурга парализовала движение трамваев

13 декабря 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в трамвае на Старой Сортировке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 13 декабря движение трамвайных вагонов в микрорайоне Старая Сортировка оказалось парализовано. Это произошло из-за того, что в одном из них около остановки «ДК ВОС» умерла женщина. «От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута №10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в паблике «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте». Известно, что прибывшие на место ЧП врачи медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу — ответ ожидается.

В Екатеринбурге 13 декабря движение трамвайных вагонов в микрорайоне Старая Сортировка оказалось парализовано. Это произошло из-за того, что в одном из них около остановки «ДК ВОС» умерла женщина. «От трамвайного кольца „Семь ключей“ не ходят трамваи, потому что в вагоне маршрута №10 умерла женщина. Персонал ждет полицию и медицинскую службу», — говорится в паблике «Злой екатеринбуржец» в соцсети «Вконтакте». Известно, что прибывшие на место ЧП врачи медики смогли лишь констатировать смерть женщины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу — ответ ожидается.