Россиян впервые лишили гражданства за преступление

МВД РФ: двух россиян лишили гражданства за распространение наркотиков
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Клипарт. Сургут , документ, оружие, гражданство, удостоверение личности, паспорт россии, гражданин рф
У двух задержанных изъяли паспорта РФ за распространение наркотиков Фото:

В Москве за наркотический оборот задержали двух приезжих россиян, недавно получивших соответствующее гражданство. Они привлечены к уголовной ответственности. Также у них изъяли паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый такой случай в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

«В отношении мужчин вынесены решения о прекращении гражданства РФ. Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в МВД, передает РБК. Двое гражданских были задержаны за распространение наркотических веществ. У одного из них были обнаружены 19 свертков с мефедроном.

В Госдуме ранее предлагали лишать гражданства РФ за уклонение от призыва, передает РАПСИ. Также глава СК РФ Алеександр Бастрыкин уточнял, что мигрантов нужно отправлять в зону спецоперации на Украине, либо лишать их гражданства. С апреля в стране также действует закон о лишении гражданства за дискредитацию армии РФ и преступления, создающие угрозу национальной безопасности.

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В Москве за наркотический оборот задержали двух приезжих россиян, недавно получивших соответствующее гражданство. Они привлечены к уголовной ответственности. Также у них изъяли паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый такой случай в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. «В отношении мужчин вынесены решения о прекращении гражданства РФ. Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в МВД, передает РБК. Двое гражданских были задержаны за распространение наркотических веществ. У одного из них были обнаружены 19 свертков с мефедроном. В Госдуме ранее предлагали лишать гражданства РФ за уклонение от призыва, передает РАПСИ. Также глава СК РФ Алеександр Бастрыкин уточнял, что мигрантов нужно отправлять в зону спецоперации на Украине, либо лишать их гражданства. С апреля в стране также действует закон о лишении гражданства за дискредитацию армии РФ и преступления, создающие угрозу национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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