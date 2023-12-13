Россиян впервые лишили гражданства за преступление

В Москве за наркотический оборот задержали двух приезжих россиян, недавно получивших соответствующее гражданство. Они привлечены к уголовной ответственности. Также у них изъяли паспорта в связи с лишением гражданства. Это первый такой случай в стране. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
«В отношении мужчин вынесены решения о прекращении гражданства РФ. Действующие российские паспорта у них изъяты», — сообщили в МВД, передает РБК. Двое гражданских были задержаны за распространение наркотических веществ. У одного из них были обнаружены 19 свертков с мефедроном.
В Госдуме ранее предлагали лишать гражданства РФ за уклонение от призыва, передает РАПСИ. Также глава СК РФ Алеександр Бастрыкин уточнял, что мигрантов нужно отправлять в зону спецоперации на Украине, либо лишать их гражданства. С апреля в стране также действует закон о лишении гражданства за дискредитацию армии РФ и преступления, создающие угрозу национальной безопасности.
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