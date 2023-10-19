Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин сообщил, что мигрантов надо привлечь к участию в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мигранты могут лишиться гражданства, если они откажутся участвовать в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин. По его словам, мигрантов нужно отправить в зону СВО.

«Я думаю, надо привлечь их (мигрантов — прим. URA.RU) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Трансляция идет на youtube-канале СК РФ.

Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил, что в Госдуме предложили лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ. Также депутат Иван Сухарев выступил с предложением выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в Вооруженных силах РФ, напоминает RT.

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Мигранты могут лишиться гражданства, если они откажутся участвовать в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин. По его словам, мигрантов нужно отправить в зону СВО. «Я думаю, надо привлечь их (мигрантов — прим. URA.RU) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Трансляция идет на youtube-канале СК РФ. Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил, что в Госдуме предложили лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ. Также депутат Иван Сухарев выступил с предложением выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в Вооруженных силах РФ, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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