Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО

19 октября 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин сообщил, что мигрантов надо привлечь к участию в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мигранты могут лишиться гражданства, если они откажутся участвовать в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин. По его словам, мигрантов нужно отправить в зону СВО. «Я думаю, надо привлечь их (мигрантов — прим. URA.RU) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Трансляция идет на youtube-канале СК РФ. Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил, что в Госдуме предложили лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ. Также депутат Иван Сухарев выступил с предложением выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в Вооруженных силах РФ, напоминает RT.

Мигранты могут лишиться гражданства, если они откажутся участвовать в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин. По его словам, мигрантов нужно отправить в зону СВО. «Я думаю, надо привлечь их (мигрантов — прим. URA.RU) к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военачальников России. Трансляция идет на youtube-канале СК РФ. Ранее депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов сообщил, что в Госдуме предложили лишать гражданства уклонистов от военного призыва, которые недавно стали гражданами РФ. Также депутат Иван Сухарев выступил с предложением выдавать гражданство иностранцам от 18 до 30 лет после службы в Вооруженных силах РФ, напоминает RT.