Конститция России была принята 30 лет назад, 12 декабря 1993 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель регионального заксобрания Олег Гербер пообщался с учениками челябинской гимназии № 10 о Конституции РФ. Об этом 13 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Спикер Законодательного собрания пообщался с учащимися десятого класса гимназии № 10. Олег Гербер рассказал о структуре Конституции, федеративном устройстве и широком круге прав, свобод и обязанностей граждан», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Гербер подробно остановился на деятельности ЗСО. Рассказал о его структуре, порядке принятия областных законов, работе над региональным бюджетом на 2024 год, которая сейчас ведется в заксобрании.

Затем встреча с гимназистами перешла в формат «вопрос — ответ». Председатель заксобрания ответил на вопросы ребят, которые касались особенностей избирательной кампании, тем, которые наиболее волнуют граждан. В частности, спикер поделился с ребятами своим мнением о выборе дальнейшего жизненного пути и отметил, что в настоящее время потребность в кадрах особенно высока в производственной сфере экономики.

Также в преддверии Дня Конституции значимость основного закона для нашей страны со студентами Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета обсудил депутат Законодательного собрания Дмитрий Клеутин. Он рассказал ребятам об истории Конституции, ее основных принципах и ценностях. В ходе общения со студентами удалось обсудить важность поправок, принятых общероссийским голосованием в 2020 году.

Клеутин ответил на вопросы студентов, которые в завершение встречи прошли тестирование на знание Конституции. Студенты, лучше других ответившие на вопросы, получили памятный подарок — Конституцию в новейшей редакции.

Встречи парламентариев со школьниками и студентами прошли в рамках проекта «Разговоры о важном». На встречах с представителями подрастающего поколения депутаты проводят уроки на наиболее общественно-значимые темы.

Лучшие студенты получили экземпляры основного закона Фото: пресс-служба заксобрания Челябинской области