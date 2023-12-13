Спикер челябинского заксобрания Гербер рассказал школьникам о Конституции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последнее слово в суде экс-сенатора Константина Цыбко. Озерск, конституция рф
Конститция России была принята 30 лет назад, 12 декабря 1993 года Фото:

Председатель регионального заксобрания Олег Гербер пообщался с учениками челябинской гимназии № 10 о Конституции РФ. Об этом 13 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Спикер Законодательного собрания пообщался с учащимися десятого класса гимназии № 10. Олег Гербер рассказал о структуре Конституции, федеративном устройстве и широком круге прав, свобод и обязанностей граждан», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Олег Гербер встретился со старшеклассниками гимназии № 10

Гербер подробно остановился на деятельности ЗСО. Рассказал о его структуре, порядке принятия областных законов, работе над региональным бюджетом на 2024 год, которая сейчас ведется в заксобрании.

Затем встреча с гимназистами перешла в формат «вопрос — ответ». Председатель заксобрания ответил на вопросы ребят, которые касались особенностей избирательной кампании, тем, которые наиболее волнуют граждан. В частности, спикер поделился с ребятами своим мнением о выборе дальнейшего жизненного пути и отметил, что в настоящее время потребность в кадрах особенно высока в производственной сфере экономики.

Также в преддверии Дня Конституции значимость основного закона для нашей страны со студентами Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета обсудил депутат Законодательного собрания Дмитрий Клеутин. Он рассказал ребятам об истории Конституции, ее основных принципах и ценностях. В ходе общения со студентами удалось обсудить важность поправок, принятых общероссийским голосованием в 2020 году.

Дмитрий Клеутин проверил студентов на знание Конституции

Клеутин ответил на вопросы студентов, которые в завершение встречи прошли тестирование на знание Конституции. Студенты, лучше других ответившие на вопросы, получили памятный подарок — Конституцию в новейшей редакции.

Встречи парламентариев со школьниками и студентами прошли в рамках проекта «Разговоры о важном». На встречах с представителями подрастающего поколения депутаты проводят уроки на наиболее общественно-значимые темы.

Лучшие студенты получили экземпляры основного закона
Лучшие студенты получили экземпляры основного закона
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Председатель регионального заксобрания Олег Гербер пообщался с учениками челябинской гимназии № 10 о Конституции РФ. Об этом 13 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе ЗСО. «Спикер Законодательного собрания пообщался с учащимися десятого класса гимназии № 10. Олег Гербер рассказал о структуре Конституции, федеративном устройстве и широком круге прав, свобод и обязанностей граждан», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Гербер подробно остановился на деятельности ЗСО. Рассказал о его структуре, порядке принятия областных законов, работе над региональным бюджетом на 2024 год, которая сейчас ведется в заксобрании. Затем встреча с гимназистами перешла в формат «вопрос — ответ». Председатель заксобрания ответил на вопросы ребят, которые касались особенностей избирательной кампании, тем, которые наиболее волнуют граждан. В частности, спикер поделился с ребятами своим мнением о выборе дальнейшего жизненного пути и отметил, что в настоящее время потребность в кадрах особенно высока в производственной сфере экономики. Также в преддверии Дня Конституции значимость основного закона для нашей страны со студентами Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета обсудил депутат Законодательного собрания Дмитрий Клеутин. Он рассказал ребятам об истории Конституции, ее основных принципах и ценностях. В ходе общения со студентами удалось обсудить важность поправок, принятых общероссийским голосованием в 2020 году. Клеутин ответил на вопросы студентов, которые в завершение встречи прошли тестирование на знание Конституции. Студенты, лучше других ответившие на вопросы, получили памятный подарок — Конституцию в новейшей редакции. Встречи парламентариев со школьниками и студентами прошли в рамках проекта «Разговоры о важном». На встречах с представителями подрастающего поколения депутаты проводят уроки на наиболее общественно-значимые темы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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