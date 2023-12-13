В Курганской области преступников начали лишать гражданства РФ

В Курганской области двух человек лишили гражданства РФ, еще 17 — на рассмотрении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области двое бывших мигрантов из Казахстана, осужденных за преступления, лишены приобретенного российского гражданства. На рассмотрении находятся материалы в отношении еще 17 человек с приобретенным гражданством, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«26 октября 2023 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“, в котором расширен перечень статей Уголовного кодекса РФ, наличие судимости по которым является основанием для прекращения гражданства РФ в отношении лиц, приобретших гражданство. В соответствии с требованиями законодательства, гражданство Российской Федерации в отношении двух граждан, совершивших преступления в Курганской области, прекращено», — сообщили в ведомстве.

Один из мужчин был принят в российское гражданство в 2014 году. В 2018 году Юргамышский суд признал его виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти и назначил два года лишения свободы в воспитательной колонии. Второй — получил гражданство в 2020 году. В 2022 году Кетовский суд призвал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Ему было назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

В УВД подчеркнули, что гражданство РФ прекращается по данному основанию независимо от времени совершения преступления, даты вынесения приговора суда и даты принятия решения о приеме в гражданство. Сотрудники управления по вопросам миграции получают информацию об осужденных гражданах с приобретенным гражданством из судов Курганской области.