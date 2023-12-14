Тюменцы собирают подписи против вырубки деревьев

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Виды Свердловской области, лес, лесоповал, древесина, вырубка леса, вырубка деревьев
На сегодняшний день обращение подписали 382 человека Фото:

Жители Тюмени собирают подписи против вырубки сосен на улице Жуковского. Как указано в петиции, опубликованной на сайте change.org, деревья разделяют жилые дома от оживленной дороги.

«Соснам на улице Жуковского больше 40 лет. В них живут белки и дятлы. Они служат стеной, ограждающей от большой дороги с машинами, дают нам кислород. Но теперь эти сосны под угрозой вырубки. Более чем 100 сосен, которые являются домом для местной фауны, могут быть уничтожены», — указано в петиции.

На сегодняшний день обращение подписали 397 человека. Комментарий администрации Тюмени ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Республики. Однако выяснилось, что растения могут негативно повлиять на фундамент дома, из-за чего их убрали.

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Жители Тюмени собирают подписи против вырубки сосен на улице Жуковского. Как указано в петиции, опубликованной на сайте change.org, деревья разделяют жилые дома от оживленной дороги. «Соснам на улице Жуковского больше 40 лет. В них живут белки и дятлы. Они служат стеной, ограждающей от большой дороги с машинами, дают нам кислород. Но теперь эти сосны под угрозой вырубки. Более чем 100 сосен, которые являются домом для местной фауны, могут быть уничтожены», — указано в петиции. На сегодняшний день обращение подписали 397 человека. Комментарий администрации Тюмени ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Республики. Однако выяснилось, что растения могут негативно повлиять на фундамент дома, из-за чего их убрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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