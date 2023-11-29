Тюменцы пожаловались на вырубку деревьев в центре города

30 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

В мэрии рассказали, что деревья могут негативно влиять на фундамент дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителей Тюмени возмутила вырубка деревьев на улице Республики, 133. По словам местных, уже восемь растений убрали со входа в здание. Однако в администрации города URA.RU сообщили, что деревья могут негативно влиять на фундамент дома. «Заявителем был предоставлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения порубочного билета по указанному основанию. Одним из таких документов является заключение лицензированной организации о разрушительном воздействии корней зеленых насаждений на фундамент здания. <…> По результатам осмотра установлено, что снос деревьев осуществляется в соответствии с выданным порубочным билетом», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вырубят более 1 500 кедров, кленов и дубов. Срубать будут те деревья, которые представляют угрозу для граждан.

Жителей Тюмени возмутила вырубка деревьев на улице Республики, 133. По словам местных, уже восемь растений убрали со входа в здание. Однако в администрации города URA.RU сообщили, что деревья могут негативно влиять на фундамент дома. «Заявителем был предоставлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения порубочного билета по указанному основанию. Одним из таких документов является заключение лицензированной организации о разрушительном воздействии корней зеленых насаждений на фундамент здания. <…> По результатам осмотра установлено, что снос деревьев осуществляется в соответствии с выданным порубочным билетом», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени вырубят более 1 500 кедров, кленов и дубов. Срубать будут те деревья, которые представляют угрозу для граждан.