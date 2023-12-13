Замерзающих екатеринбуржцев возмутило отсутствие транспорта в отдаленный район

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, автобус, общественный транспорт, запотевшее окно, пассажир автобуса
Жалобы на транспорт идут от жителей микрорайона Компрессорный Фото:

Жители отдаленного микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге в период крепких морозов вынуждены замерзать на остановке из-за отсутствия редко курсирующего автобуса. Речь идет о маршруте №24 Компрессорный — поселок Мичуринский, сообщают читатели URA.RU.

«Ситуация у нас патовая: автобуса №24 что утром, что вечером не дождаться. В морозы люди вынуждены ожидать транспорт до полутора часов. Бывают случаи, когда автобус проезжает мимо и просто не останавливается, несмотря на то, что он пустой. Матери с детьми и пожилые люди вынуждены замерзать на остановках, потому что теплых павильонов не предусмотрено», — возмущается жительница Компрессорного Жанна.

По словам читателя Игоря, из-за отсутствия автобусов приходится пользоваться услугами такси. По его словам, средняя цена поездки из Компрессорного и из Мичуринского в центр города в часы пик в будни переваливает за 800 рублей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители отдаленного микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге в период крепких морозов вынуждены замерзать на остановке из-за отсутствия редко курсирующего автобуса. Речь идет о маршруте №24 Компрессорный — поселок Мичуринский, сообщают читатели URA.RU. «Ситуация у нас патовая: автобуса №24 что утром, что вечером не дождаться. В морозы люди вынуждены ожидать транспорт до полутора часов. Бывают случаи, когда автобус проезжает мимо и просто не останавливается, несмотря на то, что он пустой. Матери с детьми и пожилые люди вынуждены замерзать на остановках, потому что теплых павильонов не предусмотрено», — возмущается жительница Компрессорного Жанна. По словам читателя Игоря, из-за отсутствия автобусов приходится пользоваться услугами такси. По его словам, средняя цена поездки из Компрессорного и из Мичуринского в центр города в часы пик в будни переваливает за 800 рублей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...