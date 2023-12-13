Замерзающих екатеринбуржцев возмутило отсутствие транспорта в отдаленный район

Жители отдаленного микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге в период крепких морозов вынуждены замерзать на остановке из-за отсутствия редко курсирующего автобуса. Речь идет о маршруте №24 Компрессорный — поселок Мичуринский, сообщают читатели URA.RU.
«Ситуация у нас патовая: автобуса №24 что утром, что вечером не дождаться. В морозы люди вынуждены ожидать транспорт до полутора часов. Бывают случаи, когда автобус проезжает мимо и просто не останавливается, несмотря на то, что он пустой. Матери с детьми и пожилые люди вынуждены замерзать на остановках, потому что теплых павильонов не предусмотрено», — возмущается жительница Компрессорного Жанна.
По словам читателя Игоря, из-за отсутствия автобусов приходится пользоваться услугами такси. По его словам, средняя цена поездки из Компрессорного и из Мичуринского в центр города в часы пик в будни переваливает за 800 рублей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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