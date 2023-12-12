Ребенок попал в больницу в результате нападения собак в ЯНАО

13 декабря 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое в микрорайоне Энтузиастов на девочку напали собаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое в микрорайоне Энтузиастов на несовершеннолетнюю девочку напали собаки. Ребенок доставлен в больницу. Проводится доследственная проверка, сообщает в telegram-канале пресс-служба СУ СК по ЯНАО. «По данному факту следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан», — сообщают в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. Несчастный случай прокомментировал в своем telegram-канале глава Нового Уренгоя Андрей Воронов: «Девочка сейчас в больнице, состояние стабильное, есть травмы, не представляющие угрозы для жизни. Сейчас вся свора отловлена. Принято решение помимо точечных выездов по сигналам горожан направить ежедневные патрули бригад отлова по городу, утроить число сотрудников. Случай, без сомнения, требующий самых оперативных мер». Ранее URA.RU рассказывало, что в Тазовском районе (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Приют для бездомных животных переполнен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое в микрорайоне Энтузиастов на несовершеннолетнюю девочку напали собаки. Ребенок доставлен в больницу. Проводится доследственная проверка, сообщает в telegram-канале пресс-служба СУ СК по ЯНАО. «По данному факту следственным отделом <…> проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан», — сообщают в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных. Несчастный случай прокомментировал в своем telegram-канале глава Нового Уренгоя Андрей Воронов: «Девочка сейчас в больнице, состояние стабильное, есть травмы, не представляющие угрозы для жизни. Сейчас вся свора отловлена. Принято решение помимо точечных выездов по сигналам горожан направить ежедневные патрули бригад отлова по городу, утроить число сотрудников. Случай, без сомнения, требующий самых оперативных мер». Ранее URA.RU рассказывало, что в Тазовском районе (ЯНАО) органы местного самоуправления не могут обеспечить контроль за содержанием бездомных животных. Приют для бездомных животных переполнен.